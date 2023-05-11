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Алонсо зробив заяву щодо завершення кар'єри у Формулі-1

11 травня 2023 20:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Алонсо зробив заяву щодо завершення кар'єри у Формулі-1
Іспанський автогонщик Фернандо Алонсо. Фото: Reuters/John David Mercer
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Іспанський автогонщик, пілот команди "Астон Мартін" Фернандо Алонсо поділився думками щодо завершення професійної кар'єри у Формулі-1. Спортсмен сподівається виступати на найвищому рівні ще хоча б декілька років і розмірковує над пролонгацією контракту. 

Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports.

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Вже цього року Фернандо Алонсо відсвяткує своє 42-річчя. Попри це, він не думає про завершення кар'єри і налаштований здобувати перемоги у майбутніх заїздах.

Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо з кубком за третє місце на Гран-прі Маямі. Фото: Reuters/Jasen Vinlove

"Цього сезону справи йдуть краще, ніж очікувалося, що змушує ще більше задуматися про продовження контракту. Я почуваюся свіжим, мотивованим та швидким. Я не знаю, скільки у мене ще залишилося сезонів у Формулі-1 — два, три чи чотири.

Хотілося б ще поборотися за щось важливе, проте закінчити кар'єру треба з посмішкою, з хорошими емоціями", — зазначив Алонсо.

У поточному сезоні Фернандо Алонсо взяв участь у п'яти гонках Формули-1, в яких чотири рази опинявся на подіумі. Наразі іспанець посідає третє місце у загальному заліку. 

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