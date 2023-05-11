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Алонсо сделал заявление по поводу завершения карьеры в Формуле-1

11 мая 2023 20:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Алонсо сделал заявление по поводу завершения карьеры в Формуле-1
Испанский автогонщик Фернандо Алонсо. Фото: Reuters/John David Mercer
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Испанский автогонщик, пилот команды "Астон Мартин" Фернандо Алонсо поделился мыслями по поводу завершения профессиональной карьеры в Формуле-1. Спортсмен надеется выступать на самом высоком уровне еще хотя бы несколько лет и размышляет над пролонгацией контракта.

Об этом он заявил в интервью Sky Sports.

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Уже в этом году Фернандо Алонсо отметит свое 42-летие. Несмотря на это, он не думает о завершении карьеры и настроен побеждать в будущих заездах.

Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо с кубком за третье место на Гран-при Майами. Фото: Reuters/Jasen Vinlove

"В этом сезоне дела обстоят лучше, чем ожидалось, что заставляет еще больше задуматься о продлении контракта. Я чувствую себя свежим, мотивированным и быстрым. Я не знаю, сколько у меня еще осталось сезонов в Формуле-1 — два, три или четыре.

Хотелось бы еще побороться за что-нибудь важное, однако закончить карьеру надо с улыбкой, с хорошими эмоциями", — отметил Алонсо.

В текущем сезоне Фернандо Алонсо принял участие в пяти гонках Формулы-1, в которых четырежды оказывался на подиуме. Испанец занимает третье место в общем зачете.

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