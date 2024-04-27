Анчелотті пояснив Луніну, чому залишив його у запасі

Карло Анчелотті. Фото: Reuters

Головний тренер мадридського "Реалу" Карло Анчелотті пояснив воротарю збірної України Андрію Луніну своє рішення випустити проти "Реал Сосьєдада" Кепу. Таким чином, коуч дав можливість своєму основному голкіперу відпочити перед важливим матчем.

Про це повідомляють у виданні Realmadridexclusivo, передає Новини.LIVE.

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"Сьогодні ти маєш відпочити, Кепа теж заслуговує грати в старті. Ти мені потрібен у найкращій формі в матчі проти "Баварії", — каже Анчелотті.

👔 @MrAncelotti: "Estoy muy orgulloso de los jugadores porque han mostrado actitud y la ilusión de seguir ganando".#RealSociedadRealMadrid pic.twitter.com/F2XMM9WZPG — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 26, 2024

Лунін у поточному сезоні провів за Реал 28 матчів, у яких пропустив 25 голів і 12 разів відіграв на нуль. До цього він грав у 16 матчах поспіль.

Кепа виглядав непогано

Три очки у матчі Ла Ліги для команди "вершкових" здобув Арда Гюлер. На 29-й хвилині Карвахаль з правого флангу прострілив у штрафний майданчик господарів, де 19-річний новачок "Реала" в дотик завершив передачу влучним ударом у кут.

Зазначимо, що Кепа, який замінив Луніна у воротах, зробив свій внесок у підсумковий успіх "королівського клубу", зробивши кілька ключових сейвів.

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця.

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