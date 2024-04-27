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Анчелотті пояснив Луніну, чому залишив його у запасі

27 квітня 2024 10:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Анчелотті пояснив Луніну, чому залишив його у запасі
Карло Анчелотті. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Головний тренер мадридського "Реалу" Карло Анчелотті пояснив воротарю збірної України Андрію Луніну своє рішення випустити проти "Реал Сосьєдада" Кепу. Таким чином, коуч дав можливість своєму основному голкіперу відпочити перед важливим матчем.

Про це повідомляють у виданні Realmadridexclusivo, передає Новини.LIVE.

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"Сьогодні ти маєш відпочити, Кепа теж заслуговує грати в старті. Ти мені потрібен у найкращій формі в матчі проти "Баварії", — каже Анчелотті. 

Лунін у поточному сезоні провів за Реал 28 матчів, у яких пропустив 25 голів і 12 разів відіграв на нуль. До цього він грав у 16 матчах поспіль.

Кепа виглядав непогано

Три очки у матчі Ла Ліги для команди "вершкових" здобув Арда Гюлер. На 29-й хвилині Карвахаль з правого флангу прострілив у штрафний майданчик господарів, де 19-річний новачок "Реала" в дотик завершив передачу влучним ударом у кут.

Зазначимо, що Кепа, який замінив Луніна у воротах, зробив свій внесок у підсумковий успіх "королівського клубу", зробивши кілька ключових сейвів.

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця. 

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Реал Мадрид
Андрій Лунін
Іспанська Ла Ліга
Карло Анчелотті

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