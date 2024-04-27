Анчелотти объяснил Лунину, почему оставил его в запасе

Карло Анчелотти. Фото: Reuters

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти объяснил вратарю сборной Украины Андрею Лунину свое решение выпустить против "Реал Сосьедад" Кепу. Таким образом, коуч дал возможность своему основному голкиперу отдохнуть перед важным матчем.

Об этом сообщают в издании Realmadridexclusivo, передает Новини.LIVE.

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"Сегодня ты должен отдохнуть, Кепа тоже заслуживает играть в старте. Ты мне нужен в лучшей форме в матче против Баварии", — говорит Анчелотти.

👔 @MrAncelotti : "Estic molt orgullós dels jugadors perquè han mostrat actitud i la il·lusió de seguir ganando". #RealSociedadRealMadrid pic.twitter.com/F2XMM9WZPG — Real Madrid CF (@realmadrid) April 26, 2024

Лунин в текущем сезоне провел за Реал 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль. До этого он играл в 16 матчах подряд.

Кепа выглядел неплохо

Три очка в матче Ла Лиги для команды "сливочных" завоевал Арда Гюллер. На 29-й минуте Карвахаль с правого фланга прострелил в штрафную хозяев, где 19-летний новичок "Реала" завершил передачу точным ударом в угол.

Отметим, что Кепа, заменивший Лунина в воротах, внес свою лепту в итоговый успех "королевского клуба", сделав несколько ключевых сейвов.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца.

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