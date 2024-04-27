Лунин оказался ненужным — Реал победил без украинца

Игроки "Реала" празднуют победу. Фото: "Реал"

В 33-м туре чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграл против "Реал Сосьедада". Впервые с января Карло Анчелотти оставил на скамье запасных украинского голкипера Андрея Лунина .

Несмотря на отсутствие украинца, мадридцы победили и не пропустили, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Лунин не нужен "Реалу" для победы

Помимо отсутствия на поле Лунина, матч запомнился первым выходом в стартовом составе турецкого таланта Арды Гюлера. Для него это был всего восьмой матч в сезоне.

Как ни странно, но Гюллер забил единственный победный гол на 29-й минуте матча. После забитого мяча у хозяев сравнял счет Кубо, но это взятие ворот отменили из-за нарушения правил.

"Реал Сосьедад" — "Реал" — 0:1

Гол: Гюллер, 29

"Реал Сосьедад": Ремиро — Одриосола (Элустондо, 76), Субельдия, Ле Норман (А. Силва, 89), Галан — Туррьентес (захарян, 67), Субименди, Мерино, Барренечеа (Беккер, 76) — Кубо, Оярсабаль

"Реал": Кепа — Карвахаль, Милитао, Н. Фернандес, Ф. Гарсия (Камавинга, 76) — Модрич (Л. Васкес, 84), Чуамэни, Себальос (Вальверде, 68) — Б. Диас (Рюдигер, 76), Хоселу, Гюллер (Винисиус, 68)

Предупреждения: Ле Норман, Субельдия, Мерино — Гюллер, Ф. Гарсия, Чуамэни, Н. Фернандес

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца.

Шапаренко готов к трансферу — куда "Динамо" продаст игрока.

Роналду вернется играть в Европу — какой клуб выбрал Криштиану.

Кварацхелия назвал клуб, в который летом перейдет из "Наполи".

Мудриком заинтересовались известные клубы — "Челси" может продать игрока.