Лунін виявився непотрібним — Реал переміг без українця
У 33-му турі чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" зіграв проти "Реал Сосьєдада". Вперше із січня Карло Анчелотті залишив на лаві запасних українського голкіпера Андрія Луніна.
Попри відсутність українця, мадридці перемогли і не пропустили, повідомив портал Новини.LIVE.
Arda Guler 🤍 pic.twitter.com/hU7oxGjh7j— أحمد 𓂆 (@ahbin_4) April 26, 2024
Лунін не потрібен "Реалу" для перемоги
Крім відсутності на полі Луніна матч запам’ятався першим виходом у стартовому складі турецького таланта Арди Гюлера. Для нього це був всього восьмий матч в сезоні.
Як не дивно, але Гюлер забив єдиний переможний гол на 29-й хвилині матчу. Після забитого м’яча у господарів зрівняв рахунок Кубо, але це взяття воріт скасували через порушення правил.
"Реал Сосьєдад" — "Реал" — 0:1
Гол: Гюлер, 29
"Реал Сосьєдад": Реміро — Одріосола (Елустондо, 76), Субельдія, Ле Норман (А. Сілва, 89), Галан — Турр'єнтес (захарян, 67), Субіменді, Меріно, Барренечеа (Бекер, 76) — Кубо, Оярсабаль
"Реал": Кепа — Карвахаль, Мілітао, Н. Фернандес, Ф. Гарсія (Камавінга, 76) — Модрич (Л. Васкес, 84), Чуамені, Себальйос (Вальверде, 68) — Б. Діас (Рюдігер, 76), Хоселу, Гюлер (Вінісіус, 68)
Попередження: Ле Норман, Субельдія, Меріно — Гюлер, Ф. Гарсія, Чуамені, Н. Фернандес
Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця.
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