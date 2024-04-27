Лунін виявився непотрібним — Реал переміг без українця

Гравці "Реалу" святкують перемогу. Фото: "Реал"

У 33-му турі чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" зіграв проти "Реал Сосьєдада". Вперше із січня Карло Анчелотті залишив на лаві запасних українського голкіпера Андрія Луніна.

Попри відсутність українця, мадридці перемогли і не пропустили, повідомив портал Новини.LIVE.

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Крім відсутності на полі Луніна матч запам’ятався першим виходом у стартовому складі турецького таланта Арди Гюлера. Для нього це був всього восьмий матч в сезоні.

Як не дивно, але Гюлер забив єдиний переможний гол на 29-й хвилині матчу. Після забитого м’яча у господарів зрівняв рахунок Кубо, але це взяття воріт скасували через порушення правил.

"Реал Сосьєдад" — "Реал" — 0:1

Гол: Гюлер, 29

"Реал Сосьєдад": Реміро — Одріосола (Елустондо, 76), Субельдія, Ле Норман (А. Сілва, 89), Галан — Турр'єнтес (захарян, 67), Субіменді, Меріно, Барренечеа (Бекер, 76) — Кубо, Оярсабаль

"Реал": Кепа — Карвахаль, Мілітао, Н. Фернандес, Ф. Гарсія (Камавінга, 76) — Модрич (Л. Васкес, 84), Чуамені, Себальйос (Вальверде, 68) — Б. Діас (Рюдігер, 76), Хоселу, Гюлер (Вінісіус, 68)

Попередження: Ле Норман, Субельдія, Меріно — Гюлер, Ф. Гарсія, Чуамені, Н. Фернандес

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця.

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