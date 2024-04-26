Лунін вперше з січня опинився на лаві запасних Реала — невже через конфлікт з клубом

Воротар "Реала" Андрій Лунін. Фото: "Реал"

Мадридський "Реал" 26 квітня в рамках 33-го туру чемпіонату Іспанії зіграє з "Реал Сосьєдадом". З перших хвилин не поле не вийде український голкіпер гостей Андрій Лунін.

Про це йдеться в оприлюдненому стартовому складі "Реалу", повідомив портал Новини.LIVE.

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У Луніна проблеми з "Реалом"

На матч, який почнеться о 22:00 за київським часом, у стартовому складі в воротах "Реалу" вийшов на поле Кепа Аррісабалага.

"Реал": Кепа — Карвахаль, Мілітао, Начо, Гарсія — Гюлер, Чуамені, Модрич, Себальйос, Діас — Хоселу.

Лунін залишився на лавці запасних вперше з січня.

Про рішення не випускати Луніна на матч проти "Реал Сосьєдада" головний тренер "Реалу"Карло Анчелотті заявив напередодні. Через це агент Андрія Жорже Мендеш висловив протест, оскільки вважає, що перед півфіналом Ліги чемпіонів з "Баварією" мав грати українець, щоб не втрачати ігровий ритм.

Також наразі між "Реалом" та Луніним з Мендешом існують проблеми, пов’язані з новим контрактом. Українець та його агент хочуть зарплату майже як у Тібо Куртуа. Але в клубі не хочуть платити дублеру як основному воротарю.

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця.

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