Лунин впервые с января оказался на скамье запасных Реала — неужели из-за конфликта с клубом
Мадридский "Реал" 26 апреля в рамках 33-го тура чемпионата Испании сыграет с "Реал Сосьедадом". С первых минут не поле не выйдет украинский голкипер гостей Андрей Лунин.
Об этом идет речь в обнародованном стартовом составе "Реала", сообщил портал Новини.LIVE.
⚡ #RealSociedadRealMadrid ⚡ pic.twitter.com/E2j4yIh57r— Real Madrid CF (@realmadrid) April 26, 2024
У Лунина проблемы с "Реалом"
На матч, который начнется в 22.00 по киевскому времени, в стартовом составе в воротах "Реала" вышел на поле Кепа Аррисабалага.
"Реал": Кепа — Карвахаль, Милитао, Начо, Гарсия — Гюллер, Чуамэни, Модрич, Себальос, Диас — Хоселу.
Лунин остался на скамейке запасных впервые с января.
О решении не выпускать Лунина на матч против "Реал Сосьедад" главный тренер "Реала" Карл Анчелотти заявил накануне. Поэтому агент Андрея Жорже Мендеш выразил протест, поскольку считает, что перед полуфиналом Лиги чемпионов с "Баварией" должен был играть украинец, чтобы не терять игровой ритм.
Также между "Реалом" и Луниным с Мендешом существуют проблемы, связанные с новым контрактом. Украинец и его агент хотят зарплату почти как у Тибо Куртуа. Но в клубе не намерены платить дублеру как основному вратарю.
Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца.
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