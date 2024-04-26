Лунин впервые с января оказался на скамье запасных Реала — неужели из-за конфликта с клубом

Вратарь "Реала" Андрей Лунин. Фото: "Реал"

Мадридский "Реал" 26 апреля в рамках 33-го тура чемпионата Испании сыграет с "Реал Сосьедадом". С первых минут не поле не выйдет украинский голкипер гостей Андрей Лунин.

Об этом идет речь в обнародованном стартовом составе "Реала", сообщил портал Новини.LIVE.

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У Лунина проблемы с "Реалом"

На матч, который начнется в 22.00 по киевскому времени, в стартовом составе в воротах "Реала" вышел на поле Кепа Аррисабалага.

"Реал": Кепа — Карвахаль, Милитао, Начо, Гарсия — Гюллер, Чуамэни, Модрич, Себальос, Диас — Хоселу.

Лунин остался на скамейке запасных впервые с января.

О решении не выпускать Лунина на матч против "Реал Сосьедад" главный тренер "Реала" Карл Анчелотти заявил накануне. Поэтому агент Андрея Жорже Мендеш выразил протест, поскольку считает, что перед полуфиналом Лиги чемпионов с "Баварией" должен был играть украинец, чтобы не терять игровой ритм.

Также между "Реалом" и Луниным с Мендешом существуют проблемы, связанные с новым контрактом. Украинец и его агент хотят зарплату почти как у Тибо Куртуа. Но в клубе не намерены платить дублеру как основному вратарю.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца.

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