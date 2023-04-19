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Анчелотті повторив рекорд Гвардіоли та назвав причину перемоги "Реала" над "Челсі"

19 квітня 2023 09:38
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Анчелотті повторив рекорд Гвардіоли та назвав причину перемоги Реала над Челсі
Карло Анчелотті втішає Френка Лемпарда. Фото: REUTERS/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті поділився думкою про перемогу команди на "Стемфорд Брідж" у Лондоні. Його команда знову впевнено впоралася з місцевим "Челсі".

Італійський фахівець встановив ще одне особисте досягнення, повідомляє Marca.

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Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті повторив рекорд Хосепа Гвардіоли. Італійський фахівець вдев'яте вивів команду до півфіналу Ліги чемпіонів. Проте вже сьогодні каталонець може покращити власне досягнення, якщо "Манчестер Сіті" пройде "Баварію".

Челсі - Реал
Гравці "Реала" святкують перемогу над "Челсі". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Висновки щодо матчу з "Челсі"

Анчелотті не став виділяти когось із гравців "Реала" за підсумками другого матчу з "Челсі". Він визнав, що гра виявилася важчою в порівнянні з матчем тижневої давності. Але досвід та лідерські якості дозволили мадридцям перемогти.

"У нас вийшов матч, у якому нам довелося чимало терпіти, щоб перемогти. Для нас у матчі такої важливості та проти такої команди, як "Челсі", це не стало несподіванкою.

Спочатку нам доставляли деякі проблеми зліва, але ми з цим впоралися. Суперник виявив серйозну наполегливість і зіграв краще ніж тиждень тому. Але "Реал" залишився собою. Ми вміємо вирішувати складні завдання і довели це у Лондоні", — пояснив Карло Анчелотті.

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