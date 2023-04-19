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Анчелотти повторил рекорд Гвардиолы и назвал причину победы "Реала" над "Челси"

19 апреля 2023 09:38
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Анчелотти повторил рекорд Гвардиолы и назвал причину победы Реала над Челси
Карло Анчелотти утешает Фрэнка Лэмпарда. Фото: REUTERS/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о победе команды на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Его команда снова уверенно справилась с местным "Челси". 

Итальянский специалист установил еще одно личное достижение, сообщает Marca

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти повторил рекорд Хосепа Гвардиолы. Итальянский специалист в девятый раз вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов. Однако уже сегодня каталонец может улучшить собственное достижение, если "Манчестер Сити" пройдет "Баварию". 

Челси — Реал
Игроки "Реала" праздную победу над "Челси". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Выводы по матчу с "Челси"

Анчелотти не стал выделять кого-то из игроков "Реала" по итогам второго матча с "Челси". Он признал, что игра оказалась более тяжелой по сравнению с матчем недельной давности. Но опыт и лидерские качества позволили мадридцам победить. 

"У нас получился матч, в котором нам пришлось немало вытерпеть, чтобы победить. Для нас в матче такой важности и против такой команды, как "Челси", это не стало неожиданностью.

Поначалу нам доставляли кое-какие проблемы слева, но мы с этим справились. Соперник проявил серьезную настойчивость и сыграл лучше, чем неделю назад. Но "Реал" остался собой. Мы умеем решать сложные задачи и доказали это в Лондоне", — объяснил Карло Анчелотти. 

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