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Анчелотті розлютився через запитання про Луніна

9 січня 2024 20:05
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Агабекян Карен
редактор
Анчелотті розлютився через запитання про Луніна
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Головного тренера мадридського "Реала" Карло Анчелотті почали сердити питання про те, хто з воротарів вийде в наступному матчі. Наставнику зараз доводиться робити вибір між Андрієм Луніним та Кепою Аррісабалагою.

На пресконференції перед матчем Суперкубку з "Атлетіко" Анчелотті знову запитали про воротаря на гру. Відповідь фахівця навів портал Marca.

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Анчелотті розлютився через питання про воротаря

Раніше Анчелотті вже заявляв, що Лунін та Кепа гратимуть по черзі. Якщо фахівець виконає свою обіцянку, то з "Атлетіко" у Суперкубку зіграє Лунін. Однак у ЗМІ була інформація, що на мадридське дербі розглядається Кепа.

На пресконференції Анчелотті запитали, хто зіграє з "Атлетико", але той підвищив тон.

"Завтра гратиме хтось із них двох. Не хочу про це говорити сьогодні", — сказав Анчелотті.

Зазначимо, що матч за суперкубок стартує 10 січня о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, Лунін готується до трансферу до несподіваного клубу.

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