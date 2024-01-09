Анчелотті розлютився через запитання про Луніна

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Головного тренера мадридського "Реала" Карло Анчелотті почали сердити питання про те, хто з воротарів вийде в наступному матчі. Наставнику зараз доводиться робити вибір між Андрієм Луніним та Кепою Аррісабалагою.

На пресконференції перед матчем Суперкубку з "Атлетіко" Анчелотті знову запитали про воротаря на гру. Відповідь фахівця навів портал Marca.

Читайте також:

Анчелотті розлютився через питання про воротаря

Раніше Анчелотті вже заявляв, що Лунін та Кепа гратимуть по черзі. Якщо фахівець виконає свою обіцянку, то з "Атлетіко" у Суперкубку зіграє Лунін. Однак у ЗМІ була інформація, що на мадридське дербі розглядається Кепа.

На пресконференції Анчелотті запитали, хто зіграє з "Атлетико", але той підвищив тон.

"Завтра гратиме хтось із них двох. Не хочу про це говорити сьогодні", — сказав Анчелотті.

Зазначимо, що матч за суперкубок стартує 10 січня о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, Лунін готується до трансферу до несподіваного клубу.

Яремчук може повернутися до України, що відомо.

Усик тренує нищівний удар, щоб перемогти Ф'юрі.

"Динамо" має намір підписати зіркового закордонного футболіста.

Трубін готується до трансферу до нового клубу — що відомо.

"Шахтар" упокорився з відходом Судакова і готується до трансферу.