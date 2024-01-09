Анчелотти разозлился из-за вопросов о Лунине

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти начали злить вопросы о том, кто из вратарей выйдет в следующем матче. Наставнику сейчас приходится делать выбор между Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой.

На пресс-конференции перед матчем Суперкубка с "Атлетико" Анчелотти снова спросили о вратаре на матч. Ответ специалиста привел портал Marca.

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Ранее Анчелотти уже заявлял, что Лунин и Кепа будут играть по очереди. Если специалист исполнит свое обещание, то с "Атлетико" в Суперкубке сыграет Лунин. Однако в СМИ была информация, что на мадридское дерби рассматривается Кепа.

На пресс-конференции у Анчелотти спросили, кто сыграет с "Атлетико", но тот повысил тон.

"Завтра будет играть кто-то из них двоих. Не хочу об этом говорить сегодня", — сказал Анчелотти.

Отметим, что матч за суперкубок стартует 10 января в 21:00 по киевскому времени.

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