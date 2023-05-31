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Анчелотті розповів, чи залишиться у "Реалі"

31 травня 2023 18:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Анчелотті розповів, чи залишиться у "Реалі"
Карло Анчелотті дає вказівки Родріго. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Італійський наставник мадридського "Реала" Карло Анчелотті ухвалив рішення про своє майбутнє. Декілька останніх місяців тренер розмірковував над тим, чи треба йому піти з мадридського клубу.

Анчелотті ретельно проаналізував ситуацію та перспективи команди, повідомляє AS.

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63-річний Карло Анчелотті продовжить тренувати мадридський "Реал". Про це рішення вже знає президент "королівського клубу" Флорентіно Перес. Італійський фахівець проведе на "Сантьяго Бернабеу" ще щонайменше один сезон.

Карло Анчелотті
Карло Анчелотті під час матчу. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Анчелотті у "Реалі"

Останні пів року ходили чутки про те, що тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті отримав пропозицію очолити збірну Бразилії. Нібито заради цього Карло Анчелотті був готовий достроково розірвати контракт із "Реалом".

Термін дії угоди Анчелотті з мадридським клубом спливає влітку 2024 року. Тренер вирішив, що щонайменше до цього часу продовжить працювати з іспанською командою. Не виключено, що за рік Анчелотті продовжить контракт із "Реалом". Якщо цього не станеться, він вирушить на пенсію.

Карло Анчелотті двічі приходив у "Реал" як тренер. Востаннє це сталося 2021-го року. На посаді наставника "бланкос" італійський наставник виграв усі можливі трофеї, включаючи іспанську Прімеру та Лігу чемпіонів.

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