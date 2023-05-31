Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Анчелотти рассказал, останется ли в "Реале" arrow

Анчелотти рассказал, останется ли в "Реале"

31 мая 2023 18:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Анчелотти рассказал, останется ли в "Реале"
Карло Анчелотти дает указания Родриго. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Итальянский наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти принял решение о своем будущем. Несколько последних месяцев тренер размышлял над тем, надо ли ему уйти из мадридского клуба. 

Анчелотти тщательно проанализировал ситуацию и перспективы команды, сообщает AS

Читайте также:

63-летний Карло Анчелотти продолжит тренировать мадридский "Реал". Об этом решении уже знает президент "королевского клуба" Флорентино Перес. Итальянский специалист проведет на "Сантьяго Бернабеу" еще как минимум один сезон. 

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти во время матча. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Анчелотти в "Реале" 

Последние полгода ходили слухи о том, что тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти получил предложение возглавить сборную Бразилии. Якобы ради этого Карло Анчелотти был готов досрочно расторгнуть контракт с "Реалом". 

Срок действия соглашения Анчелотти с мадридским клубом истекает летом 2024-го года. Тренер решил, что как минимум до этого времени продолжит работать с испанской командой. Не исключено, что через год Анчелотти продлит контракт с "Реалом". Если этого не произойдет, он отправится на пенсию. 

Карло Анчелотти дважды приходил в "Реал" в качестве тренера. В последний раз это произошло в 2021-м году. На посту наставника "бланкос" итальянский наставник выиграл все возможные трофеи, включая испанскую Примеру и Лигу чемпионов. 

Напомним, "Челси" уже ищет новый клуб для Михаила Мудрика

Жена Александра Усика показала романтическое свидание с боксером. 

Супруга Александра Зинченко показала трогательное семейное фото. 

Аргентинец Лионель Месси не поедет в "Барселону" и выберет другой клуб. 

Теннисистка Ангелина Калинина объяснила, почему не выступает за сборную Украины. 

Теннисист Новак Джокович пострадал в Косово: спортсмену "исправят" лицо.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас