Анчелотти рассказал, останется ли в "Реале"

Карло Анчелотти дает указания Родриго. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Итальянский наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти принял решение о своем будущем. Несколько последних месяцев тренер размышлял над тем, надо ли ему уйти из мадридского клуба.

Анчелотти тщательно проанализировал ситуацию и перспективы команды, сообщает AS.

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63-летний Карло Анчелотти продолжит тренировать мадридский "Реал". Об этом решении уже знает президент "королевского клуба" Флорентино Перес. Итальянский специалист проведет на "Сантьяго Бернабеу" еще как минимум один сезон.

Карло Анчелотти во время матча. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Анчелотти в "Реале"

Последние полгода ходили слухи о том, что тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти получил предложение возглавить сборную Бразилии. Якобы ради этого Карло Анчелотти был готов досрочно расторгнуть контракт с "Реалом".

Срок действия соглашения Анчелотти с мадридским клубом истекает летом 2024-го года. Тренер решил, что как минимум до этого времени продолжит работать с испанской командой. Не исключено, что через год Анчелотти продлит контракт с "Реалом". Если этого не произойдет, он отправится на пенсию.

Карло Анчелотти дважды приходил в "Реал" в качестве тренера. В последний раз это произошло в 2021-м году. На посту наставника "бланкос" итальянский наставник выиграл все возможные трофеи, включая испанскую Примеру и Лигу чемпионов.

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