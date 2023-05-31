Анчелотти рассказал, останется ли в "Реале"
Итальянский наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти принял решение о своем будущем. Несколько последних месяцев тренер размышлял над тем, надо ли ему уйти из мадридского клуба.
Анчелотти тщательно проанализировал ситуацию и перспективы команды, сообщает AS.
63-летний Карло Анчелотти продолжит тренировать мадридский "Реал". Об этом решении уже знает президент "королевского клуба" Флорентино Перес. Итальянский специалист проведет на "Сантьяго Бернабеу" еще как минимум один сезон.
Анчелотти в "Реале"
Последние полгода ходили слухи о том, что тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти получил предложение возглавить сборную Бразилии. Якобы ради этого Карло Анчелотти был готов досрочно расторгнуть контракт с "Реалом".
Срок действия соглашения Анчелотти с мадридским клубом истекает летом 2024-го года. Тренер решил, что как минимум до этого времени продолжит работать с испанской командой. Не исключено, что через год Анчелотти продлит контракт с "Реалом". Если этого не произойдет, он отправится на пенсию.
Карло Анчелотти дважды приходил в "Реал" в качестве тренера. В последний раз это произошло в 2021-м году. На посту наставника "бланкос" итальянский наставник выиграл все возможные трофеи, включая испанскую Примеру и Лигу чемпионов.
Напомним, "Челси" уже ищет новый клуб для Михаила Мудрика.
Жена Александра Усика показала романтическое свидание с боксером.
Супруга Александра Зинченко показала трогательное семейное фото.
Аргентинец Лионель Месси не поедет в "Барселону" и выберет другой клуб.
Теннисистка Ангелина Калинина объяснила, почему не выступает за сборную Украины.
Теннисист Новак Джокович пострадал в Косово: спортсмену "исправят" лицо.