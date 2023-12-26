Анчелотті заявив Луніну, що той не буде основним голкіпером

Андрій Лунін на тренуванні. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Італійський тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті не хоче визнавати, що помилився, не зробивши Андрія Луніна головним голкіпером після травми Тібо Куртуа. Тому фахівець ухвалив дуже дивне рішення.

Про нього Анчелотті вже повідомив Луніну після матчу з "Алавесом" у чемпіонаті Іспанії, передає портал Defensa Central .

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Як повідомили джерела, після гри з "Алавесом", у якій грав Кепа Аррісабалага, Анчелотті вирішив, що ділитиме час між двома воротарями.

Таким чином, до повернення Куртуа у "Реала" не буде основного голкіпера. Не переконало фахівця, що Лунін кращий Кепи за вдалими сейвами.

Зазначимо, що контракт Луніна з "Реалом" розрахований до літа 2024 року. Ймовірно, українець відпрацює угоду та піде вільним агентом. При цьому є джерела, які стверджують, що воротар продовжив угоду до 2025 року.

Цього сезону Лунін зіграв у дев'яти матчах за мадридський "Реал".

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