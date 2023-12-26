Анчелотти заявил Лунину, что тот не будет основным голкипером

Андрей Лунин на тренировке. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Итальянский тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти не хочет признавать, что ошибся, не сделав Андрея Лунина основным голкипером после травмы Тибо Куртуа. Поэтому специалист принял очень странное решение.

О нем Анчелотти уже сообщил Лунину после матча с "Алавесом" в чемпионате Испании, передает портал Defensa Central.

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Как сообщают источники, после игры с "Алавесом", в которой играл Кепа Аррисабалага, Анчелотти решил, что будет делить время между двумя вратарями.

Таким образом до возвращения Куртуа у "Реала" не будет основного голкипера. Не убедило специалиста, что Лунин лучше Кепы по удачным сейвам.

Отмтеим, что контракт Лунина с "Реалом" рассчитал до лета 2024 года. Вероятно, украинец отработает соглашение и уйдет свободным агентом. При этом есть источники, утверждающие, что вратарь продлил соглашение до 2025 года.

В текущем сезоне Лунин сыграл в девяти матчах за мадридский "Реал".

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