Анчелотти заявил Лунину, что тот не будет основным голкипером
Итальянский тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти не хочет признавать, что ошибся, не сделав Андрея Лунина основным голкипером после травмы Тибо Куртуа. Поэтому специалист принял очень странное решение.
О нем Анчелотти уже сообщил Лунину после матча с "Алавесом" в чемпионате Испании, передает портал Defensa Central.
Какое решение принято по Лунину
Как сообщают источники, после игры с "Алавесом", в которой играл Кепа Аррисабалага, Анчелотти решил, что будет делить время между двумя вратарями.
Таким образом до возвращения Куртуа у "Реала" не будет основного голкипера. Не убедило специалиста, что Лунин лучше Кепы по удачным сейвам.
Отмтеим, что контракт Лунина с "Реалом" рассчитал до лета 2024 года. Вероятно, украинец отработает соглашение и уйдет свободным агентом. При этом есть источники, утверждающие, что вратарь продлил соглашение до 2025 года.
В текущем сезоне Лунин сыграл в девяти матчах за мадридский "Реал".
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