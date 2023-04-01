Андрій Шевченко навідав дітей в лікарні Охматдит

Андрій Шевченко навідав дітей, травмованих внаслідок російських обстрілів
Володар Золотого м’яча та екстренер збірної України Андрій Шевченко приїхав у Київ та першим ділом завітав до дитячої лікарні "Охматдит", де зустрівся з маленькими пацієнтами. Амбасадор UNITED24 навіть пограв у футбол з юними пацієнтами, серед яких 6-річна Марина — перша дитина з ампутацією через травмування внаслідок російського обстрілу, яку протезували в Україні.
Про підсумки візиту Андрія Шевченка до лікарні написали на платформі UNITED24
До повномасштабної війни Марина жила у містечку Високопілля Херсонської області. Одного дня в їхній будинок влучила російська ракета. Через вибух дівчинці відірвало ногу. Довгий час у лікарні вона зовсім не рухалася. А коли нарешті підвелася, лікарі почали реабілітацію саме з футболу.
І от сьогодні Марина продемонструвала свої успіхи: під час гри стояла на протезі, а била здоровою ніжкою. Шевченко ж відбивав її передачі й захоплено коментував: "Марино, ти супергравець! Дуже круто виходить!"
"Попереду в Марини ще довгий шлях реабілітації. Але усмішка на її обличчі сьогодні запевняє нас: ця дівчинка пройде всі випробування і буде знову радіти життю", – написали на платформі.
Легендарний футболіст та тренер у травні минулого року став першим амбасадором франдрейзингової платформи United24. Шевченко тоді приїхав до Києва та провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським.
У липні 2022-го року Шевченко приїхав до Польщі та зустрівся з українськими дітьми-переселенцями. Тоді він закликав світову спільноту не втрачати увагу до війни в Україні.
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