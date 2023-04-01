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Андрій Шевченко навідав дітей, травмованих внаслідок російських обстрілів

1 квітня 2023 09:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Андрій Шевченко навідав дітей в лікарні Охматдит
З 6-річною Мариною легенда пограв у футбол
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Володар Золотого м’яча та екстренер збірної України Андрій Шевченко приїхав у Київ та першим ділом завітав до дитячої лікарні "Охматдит", де зустрівся з маленькими пацієнтами. Амбасадор UNITED24 навіть пограв у футбол з юними пацієнтами, серед яких 6-річна Марина — перша дитина з ампутацією через травмування внаслідок російського обстрілу, яку протезували в Україні. 

Про підсумки візиту Андрія Шевченка до лікарні написали на платформі UNITED24 

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До повномасштабної війни Марина жила у містечку Високопілля Херсонської області. Одного дня в їхній будинок влучила російська ракета. Через вибух дівчинці відірвало ногу. Довгий час у лікарні вона зовсім не рухалася. А коли нарешті підвелася, лікарі почали реабілітацію саме з футболу.

І от сьогодні Марина продемонструвала свої успіхи: під час гри стояла на протезі, а била здоровою ніжкою. Шевченко ж відбивав її передачі й захоплено коментував: "Марино, ти супергравець! Дуже круто виходить!" 

"Попереду в Марини ще довгий шлях реабілітації. Але усмішка на її обличчі сьогодні запевняє нас: ця дівчинка пройде всі випробування і буде знову радіти життю", – написали на платформі.

Легендарний футболіст та тренер у травні минулого року став першим амбасадором франдрейзингової платформи United24. Шевченко тоді приїхав до Києва та провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

У липні 2022-го року Шевченко приїхав до Польщі та зустрівся з українськими дітьми-переселенцями. Тоді він закликав світову спільноту не втрачати увагу до війни в Україні.

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