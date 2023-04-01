Андрей Шевченко посетил детей в больнице Охматдет

С 6-летней Мариной легенда поиграла в футбол

Обладатель Золотого мяча и экстренер сборной Украины Андрей Шевченко приехал в Киев и первым делом посетил детскую больницу "Охматдет", где встретился с маленькими пациентами. Амбасадор UNITED24 даже поиграл в футбол с юными пациентами, среди которых 6-летняя Марина — первый ребенок с ампутацией из-за травмирования в результате российских обстрелов, протезированных в Украине.

Об итогах визита Андрея Шевченко в больницу написали на платформе UNITED24

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До полномасштабной войны Марина жила в городке Высокополье Херсонской области. Однажды в их дом попала российская ракета. Из-за взрыва девочке оторвало ногу. Долгое время в больнице она совсем не двигалась. А когда наконец поднялась, врачи начали реабилитацию именно по футболу.

И вот сегодня Марина показала свои успехи: во время игры стояла на протезе, а била здоровой ножкой. Шевченко же отбивал ее передачи и восторженно комментировал: "Марина, ты суперигрок! Очень круто выходит!"

"Впереди Марины еще долгий путь реабилитации. Но улыбка на ее лице сегодня уверяет нас: эта девочка пройдет все испытания и будет снова радоваться жизни", — написали на платформе.

Легендарный футболист и тренер в мае прошлого года стал первым послом фрондрейзинговой платформы United24. Шевченко приехал в Киев и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

В июле 2022 года Шевченко приехал в Польшу и встретился с украинскими детьми-переселенцами. Тогда он призвал мировое сообщество не терять внимания к войне в Украине.

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