Відомі стартові склади на матч Англія — Швейцарія на Євро-2024

Тренер Гарет Саутгейт та Харрі Кейн. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Збірні Англії та Швейцарії зустрілися у чвертьфіналі чемпіонату Європи з футболу. Команда Гарета Саутгейта насилу пробилася до цієї стадії турніру.

Тренери Гарет Саутгейт та Мурат Якін вже оголосили стартові склади своїх команд на цей поєдинок, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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У рамках першого раунду плей-офф Євро-2024 збірна Англії не без проблем обіграла Словаччину (2:1). Перший гол Беллінгем забив на 90+5 хвилин, а Кейн приніс своїй команді перемоги під час екстратаймів. Водночас збірна Швейцарії обіграла Італію з рахунком 2:0.

Дан Ндойє відзначає гол на Євро-2024. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Стартові склади на матч Англія — Швейцарія

Англія: Пікфорд — Конса, Стоунз, Вокер — Сака, Райс, Мейну, Тріпп'єр — Фоден, Беллінгем — Кейн (капітан).

Тренер: Гарет Саутгейт.

Швейцарія: Зоммер — Шер, Аканджі, Родрігес — Рідер, Фройлер, Джака (капітан), Ебішер — Ндоє, Емболо, Варгас.

Тренер: Мурат Якін.

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