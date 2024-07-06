Саутгейт рассказал про план сборной Англии на матч со Швейцарией

Тренер Гарет Саутгейт (слева) провожает с поля Кобби Мейну. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о четвертьфинале чемпионата Европы, в котором его команда сыграет со Швейцарией. Наставник похвалил соперника и признал, что его подопечных ждет очередное сложное испытание.

Саутгейт рассказал о том, как подготовил свою команду к 1/4 континентального первенства, сообщает The Guardian.

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Гарет Саутгейт на тренировке сборной Англии. Фото: Reuters/John Sibley

Что Саутгейт думает о предстоящем матче

Главный тренер сборной Англии считает Швейцарию сложным, хорошо организованным и дисциплинированным соперником. Саутгейт отметил, что подобных успехов от команды Мурата Якина почти никто не ожидал, и швейцарцы грамотно этим воспользовались.

Согласно словам Саутгейта, его команда полностью изучила манеру игры сборной Швейцарии и подготовила план на четвертьфинальный матч Евро-2024. Тренер считает, что в этом противостоянии будет очень важно единство команды и вера в собственные силы.

"Мои парни улучшили свои кондиции по ходу турнира. Мы полностью контролировали игру против Словакии, не создавая при этом много явных моментов. Играть — самое сложное. Моя работа сейчас — просто направлять и поддерживать футболистов", — объяснил Саутгейт.

Матч Англия — Швейцария состоится в субботу, 6 июля, в 19:00 по киевскому времени.

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