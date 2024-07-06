Саутгейт розповів про план збірної Англії на матч зі Швейцарією

Тренер Гарет Саутгейт (ліворуч) проводить з поля Коббі Мейну. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт поділився думкою про чвертьфінал чемпіонату Європи, в якому його команда зіграє зі Швейцарією. Наставник похвалив суперника і визнав, що на його підопічних чекає чергове складне випробування.

Саутгейт розповів про те, як підготував свою команду до 1/4 континентальної першості, повідомляє The Guardian.

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Збірну Англії часто критикують за гру на Євро-2024. "Три леви" мало не вилетіли в першому раунді плей-офф зі Словаччиною, проте Джуд Беллінгем зрівняв рахунок за декілька секунд до кінця матчу, а потім Харрі Кейн забив переможний гол.

Гарет Саутгейт на тренуванні збірної Англії Фото: Reuters/John Sibley

Що Саутгейт думає про майбутній матч

Головний тренер збірної Англії вважає Швейцарію складним, добре організованим та дисциплінованим суперником. Саутгейт зазначив, що таких успіхів від команди Мурата Якіна майже ніхто не очікував, і швейцарці грамотно цим скористалися.

За словами Саутгейта, його команда повністю вивчила манеру гри збірної Швейцарії та підготувала план на чвертьфінальний матч Євро-2024. Тренер вважає, що в цьому протистоянні буде дуже важлива єдність команди та віра у власні сили.

"Мої хлопці покращили свої кондиції під час турніру. Ми повністю контролювали гру проти Словаччини, не створюючи при цьому багато явних моментів. Грати — найскладніше. Моя робота зараз — просто спрямовувати та підтримувати футболістів", — пояснив Саутгейт.

Матч Англія — Швейцарія відбудеться у суботу, 6 липня, о 19:00 за київським часом.

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