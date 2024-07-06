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Англия — Швейцария — стартовые составы на матч Евро-2024

6 июля 2024 18:05
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Известны стартовые составы на матч Англия — Швейцария на Евро-2024
Тренер Гарет Саутгейт и Харри Кейн. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборные Англии и Швейцарии встретились в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу. Команда Гарета Саутгейта с трудом пробилась в эту стадию турнира. 

Тренеры Гарет Саутгейт и Мурат Якин уже объявили стартовые составы своих команд на этот поединок, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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В рамках первого раунда плей-офф Евро-2024 сборная Англии не без проблем обыграла Словакию (2:1). Первый гол Беллингем забил на 90+5 минуте, а Кейн принес своей команде победы во время экстра-таймов. В то же время сборная Швейцарии обыграла Италию со счетом 2:0. 

Дан Ндойе празднует гол
Дан Ндойе празднует гол на Евро-2024. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Стартовые составы на матч Англия — Швейцария 

Англия: Пикфорд — Конса, Стоунз, Уокер — Сака, Райс, Мейну, Триппьер — Фоден, Беллингем — Кейн (капитан).

Тренер: Гарет Саутгейт. 

Швейцария: Зоммер — Шер, Аканджи, Родригес — Ридер, Фройлер, Джака (капитан), Эбишер — Ндойе, Эмболо, Варгас. 

Тренер: Мурат Якин. 

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спорт футбол Швейцария Евро-2024 Сборная Англии по футболу

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