Известны стартовые составы на матч Англия — Швейцария на Евро-2024

Тренер Гарет Саутгейт и Харри Кейн. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Сборные Англии и Швейцарии встретились в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу. Команда Гарета Саутгейта с трудом пробилась в эту стадию турнира.

Тренеры Гарет Саутгейт и Мурат Якин уже объявили стартовые составы своих команд на этот поединок, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В рамках первого раунда плей-офф Евро-2024 сборная Англии не без проблем обыграла Словакию (2:1). Первый гол Беллингем забил на 90+5 минуте, а Кейн принес своей команде победы во время экстра-таймов. В то же время сборная Швейцарии обыграла Италию со счетом 2:0.

Дан Ндойе празднует гол на Евро-2024. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Стартовые составы на матч Англия — Швейцария

Англия: Пикфорд — Конса, Стоунз, Уокер — Сака, Райс, Мейну, Триппьер — Фоден, Беллингем — Кейн (капитан).

Тренер: Гарет Саутгейт.

Швейцария: Зоммер — Шер, Аканджи, Родригес — Ридер, Фройлер, Джака (капитан), Эбишер — Ндойе, Эмболо, Варгас.

Тренер: Мурат Якин.

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