Анна Музичук виграла срібло Grand Swiss в США та наблизилась до чемпіонату світу 2025

Анна Музичук. Фото: Instagram/anna_muzychuk.official

Українська шахістка та триразова чемпіонка світу Анна Музичук посіла рекордне друге місце на турнірі Grand Swiss в США. Цей турнір є частиною кваліфікаційного циклу жіночого матчу на першість світу, який запланований на 2025 рік.

Про це повідомило Суспільне.Спорт, передає Новини.LIVE.

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За результатами 11 раундів Музичук набрала 8 балів. Переможницею турніру стала представниця Індії Рамешбабу Вайшалі (8,5 очка).

Grand Swiss – треті найпрестижніші шахові змагання після Турніру претенденток та Кубка Світу. Цьогоріч "Велика швейцарка" проводилася вдруге в історії. Додамо, що Анна Музичук вперше брала участь у турнірі.

Раніше Анна стала чемпіонкою на клубному Чемпіонаті Європи та Бронзу на Кубку світу та вихід в Турнір претенденток 2024.

Четверта жінка в історії

Українська шахістка, володар звання гросмейстера є четвертою жінкою в історії шахів, яка досягла рейтингу FIDE не нижче 2600 очок. Займає 197-е місце у світі та 2-е місце серед жінок. Музичук — триразова чемпіонка світу з швидких шахів, яка один раз виграла чемпіонат світу з швидких шахів серед жінок у 2014 році та двічі у 2014 та 2016 роках — чемпіонат світу з бліц серед жінок. У класичних шахах Музичук посіла друге місце на чемпіонаті світу серед жінок 2017 року.

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