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Анна Музычук выиграла серебро Grand Swiss в США и приблизилась к чемпионату мира 2025

19 ноября 2023 18:08
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Анна Музычук выиграла серебро Grand Swiss в США и приблизилась к чемпионату мира 2025
Анна Музычук. Фото: Instagram/anna_muzychuk.official
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинская шахматистка и трехкратная чемпионка мира Анна Музычук заняла рекордное второе место на турнире Grand Swiss в США. Этот турнир является частью квалификационного цикла женского матча на первенство мира, запланированного на 2025 год.

Об этом сообщило Суспільне.Спорт, передает Новини.LIVE.

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По результатам 11 раундов Музычук набрала 8 баллов. Победительницей турнира стала представительница Индии Рамешбаба Вайшали (8,5 очка).

Grand Swiss — третьи самые престижные шахматные соревнования после Турнира соискателей и Кубка Мира. В этом году "Большая швейцарка" проводилась во второй раз в истории. Добавим, что Анна Музычук впервые участвовала в турнире.

Ранее Анна стала чемпионкой на клубном Чемпионате Европы и Бронзу на Кубке мира и выходе в Турнир претенденток 2024 года.

Четвертая женщина в истории

Украинская шахматистка, обладатель звания гроссмейстера является четвертой женщиной в истории шахмат, достигшей рейтинга FIDE не ниже 2600 очков. Занимает 197 место в мире и 2 место среди женщин. Музычук — трехкратная чемпионка мира по быстрым шахматам, однажды выигравшая чемпионат мира по быстрым шахматам среди женщин в 2014 году и дважды в 2014 и 2016 годах — чемпионат мира по блицам среди женщин. В классических шахматах Музычук заняла второе место на чемпионате мира среди женщин 2017 года.

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