Антюх та Бугай принесли перемогу Зорі над Минаєм

Зоря святкує гол. Фото: УПЛ

Луганська Зоря здобула другу перемогу у трьох матчах після відновлення УПЛ. Суперник Минай перед цим матчем також здобув 4 очки в попередніх іграх.

Підсумки матчу у матеріалі Новини.LIVE.

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На 18-й хвилині поєдинку господарі вийшли вперед. Ігор Кирюханцев віддав передачу на В'ячеслава Чурка, який у свою чергу вбіг у штрафний майданчик і покотив м'яч під удар Денису Антюху. Вінгер Зорі влучив точно в дальній кут.

Подвоїти рахунок вийшло в середині другого тайму. Едуардо Герреро віддав проникаючу передачу до штрафного майданчика на Владислава Бугая, який зблизька переграв Олександра Кемкіна.

Вилучення, яке відмінили

До цього гола арбітр ще встиг вилучити з поля Владислава Семотюка, проте після перегляду повтору він змінив своє рішення, "нагородивши" футболіста лише попередженням.

У результаті Зоря здобула перемогу і піднялася на 11-е місце. Минай же залишається найгіршою командою чемпіонату України.

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