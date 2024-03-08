Антюх та Бугай принесли перемогу Зорі над Минаєм
Луганська Зоря здобула другу перемогу у трьох матчах після відновлення УПЛ. Суперник Минай перед цим матчем також здобув 4 очки в попередніх іграх.
Підсумки матчу у матеріалі Новини.LIVE.
На 18-й хвилині поєдинку господарі вийшли вперед. Ігор Кирюханцев віддав передачу на В'ячеслава Чурка, який у свою чергу вбіг у штрафний майданчик і покотив м'яч під удар Денису Антюху. Вінгер Зорі влучив точно в дальній кут.
Подвоїти рахунок вийшло в середині другого тайму. Едуардо Герреро віддав проникаючу передачу до штрафного майданчика на Владислава Бугая, який зблизька переграв Олександра Кемкіна.
Вилучення, яке відмінили
До цього гола арбітр ще встиг вилучити з поля Владислава Семотюка, проте після перегляду повтору він змінив своє рішення, "нагородивши" футболіста лише попередженням.
У результаті Зоря здобула перемогу і піднялася на 11-е місце. Минай же залишається найгіршою командою чемпіонату України.
Нагадаємо, Зінченко готується до трансферу з "Арсенала" — на нього претендують два клуби.
Мудрику доведеться піти із "Челсі" в оренду.
"Жирона" претендує на двох гравців "Шахтаря" — про кого йдеться.
Миколенко чекає трансфер до англійського топклубу.
Шапаренко продовжить кар'єру в Італії — "Динамо" готує трансфер.
Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.
Читайте Новини.LIVE!