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Антюх и Бугай принесли победу Заре над Минаем

8 марта 2024 07:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Антюх и Бугай принесли победу Заре над Минаем
Заря празднует гол. Фото: УПЛ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Луганская Заря одержала вторую победу в трех матчах после возобновления УПЛ . Соперник Минай перед этим матчем также завоевал 4 очка в предыдущих играх.

Результаты матча в материале Новини.LIVE.

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На 18-й минуте поединка хозяева вышли вперед. Игорь Кирюханцев отдал передачу на Вячеслава Чурко, который в свою очередь вбежал в штрафную и укатил мяч под удар Денису Антюху. Вингер Зори попал точно в дальний угол.

Удвоить счет получилось в середине второго тайма. Эдуардо Герреро отдал проникающую передачу в штрафную на Владислава Бугая, который вблизи переиграл Александра Кемкина.

Удаление, которое отменили

До этого гол арбитр еще успел изъять из поля Владислава Семотюка, однако после просмотра повтора он изменил свое решение, "наградив" футболиста лишь предупреждением.

В итоге Заря одержала победу и поднялась на 11-е место. Минай же остается самой плохой командой чемпионата Украины.

Напомним, Зинченко готовится к уходу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.

Мудрику придется уйти из "Челси" в аренду. 

"Жирона" претендует на двух игроков "Шахтера" — о ком речь.

Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец.

Луганская область
УПЛ
Минай
Заря Луганск

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