Антюх и Бугай принесли победу Заре над Минаем

Заря празднует гол. Фото: УПЛ

Луганская Заря одержала вторую победу в трех матчах после возобновления УПЛ . Соперник Минай перед этим матчем также завоевал 4 очка в предыдущих играх.

Результаты матча в материале Новини.LIVE.

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На 18-й минуте поединка хозяева вышли вперед. Игорь Кирюханцев отдал передачу на Вячеслава Чурко, который в свою очередь вбежал в штрафную и укатил мяч под удар Денису Антюху. Вингер Зори попал точно в дальний угол.

Удвоить счет получилось в середине второго тайма. Эдуардо Герреро отдал проникающую передачу в штрафную на Владислава Бугая, который вблизи переиграл Александра Кемкина.

Удаление, которое отменили

До этого гол арбитр еще успел изъять из поля Владислава Семотюка, однако после просмотра повтора он изменил свое решение, "наградив" футболиста лишь предупреждением.

В итоге Заря одержала победу и поднялась на 11-е место. Минай же остается самой плохой командой чемпионата Украины.

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