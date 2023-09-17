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"Арсенал" готує новий контракт для Зінченка

17 вересня 2023 14:10
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Агабекян Карен
редактор
"Арсенал" готує новий контракт для Зінченка
Футболіст "Арсеналу" Олександр Зінченко. Фото: REUTERS/David Klein
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондонський "Арсенал" вирішив продовжити контракти із лідерами команди. Серед них український легіонер Олександр Зінченко.

"Арсенал" незабаром запропонує новий контракт Зінченку, повідомляє 90min.

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Зазначимо, що нинішній сезон українець розпочав із травмою, і його неспішно вводять у стартовий склад. Наразі Олександр уже провів три матчі, в яких результативними діями не відзначався.

"Арсенал" піклується про лідерів

За інформацією джерела, для 26-річного українця готують новий контракт, який продовжить його перебування в клубі. Нинішній договір Зінченка діє до 30 червня 2026 року.

У рамках роботи з продовження контрактів вже пролонговано угоди з Мартіном Едегором та Беном Уайтом. Наразі менеджменту надано вказівку сконцентруватися на українці.

Зазначимо, що Олександр перейшов до "Арсеналу" влітку 2022 року з "Манчестер Сіті" за 35 млн євро. За час у складі "канонірів" українець забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі у 36 матчах.

Популярний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює вартість Зінченка у 42 млн євро.

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