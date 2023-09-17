"Арсенал" готує новий контракт для Зінченка
Лондонський "Арсенал" вирішив продовжити контракти із лідерами команди. Серед них український легіонер Олександр Зінченко.
"Арсенал" незабаром запропонує новий контракт Зінченку, повідомляє 90min.
Зазначимо, що нинішній сезон українець розпочав із травмою, і його неспішно вводять у стартовий склад. Наразі Олександр уже провів три матчі, в яких результативними діями не відзначався.
"Арсенал" піклується про лідерів
За інформацією джерела, для 26-річного українця готують новий контракт, який продовжить його перебування в клубі. Нинішній договір Зінченка діє до 30 червня 2026 року.
У рамках роботи з продовження контрактів вже пролонговано угоди з Мартіном Едегором та Беном Уайтом. Наразі менеджменту надано вказівку сконцентруватися на українці.
Зазначимо, що Олександр перейшов до "Арсеналу" влітку 2022 року з "Манчестер Сіті" за 35 млн євро. За час у складі "канонірів" українець забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі у 36 матчах.
Популярний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює вартість Зінченка у 42 млн євро.
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