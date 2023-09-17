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"Арсенал" готовит новый контракт для Зинченко

17 сентября 2023 14:10
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Агабекян Карен
редактор
"Арсенал" готовит новый контракт для Зинченко
Футболист "Арсенала" Александр Зинченко. Фото: REUTERS/David Klein
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондонский "Арсенал" решил продлить контракты с лидерами команды. Среди них украинский легионер Александр Зинченко.

"Арсенал" вскоре предложит новый контракт Зинченко, сообщает 90min.

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Отметим, что нынешний сезон украинец начал с травмой и его неспешно вводят в стартовый состав. На текущий момент Александр уже провел три матча, в которых результативными действиями не отличался.

"Арсенал" заботится о лидерах

По информации источника, для 26-летнего украинца готовят новый контракт, который продлит срок его пребывания в клубе. Нынешний договор Зинченко действует до 30 июня 2026 года.

В рамках работы по продлению контрактов уже пролонгированы соглашения с Мартином Эдегором и Беном Уайтом. Сейчас менеджменту дано указание сконцентрироваться на украинце.

Отметим, что Александр перешел в "Арсенал" летом 2022 года из "Манчестер Сити" за 35 млн евро. За время в составе "канониров" украинец забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи в 36 матчах.

Популярный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает стоимость Зинченко в 42 млн евро.

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