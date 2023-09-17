"Арсенал" готовит новый контракт для Зинченко
Лондонский "Арсенал" решил продлить контракты с лидерами команды. Среди них украинский легионер Александр Зинченко.
"Арсенал" вскоре предложит новый контракт Зинченко, сообщает 90min.
Отметим, что нынешний сезон украинец начал с травмой и его неспешно вводят в стартовый состав. На текущий момент Александр уже провел три матча, в которых результативными действиями не отличался.
"Арсенал" заботится о лидерах
По информации источника, для 26-летнего украинца готовят новый контракт, который продлит срок его пребывания в клубе. Нынешний договор Зинченко действует до 30 июня 2026 года.
В рамках работы по продлению контрактов уже пролонгированы соглашения с Мартином Эдегором и Беном Уайтом. Сейчас менеджменту дано указание сконцентрироваться на украинце.
Отметим, что Александр перешел в "Арсенал" летом 2022 года из "Манчестер Сити" за 35 млн евро. За время в составе "канониров" украинец забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи в 36 матчах.
Популярный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает стоимость Зинченко в 42 млн евро.
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