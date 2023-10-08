"Арсенал" із Зінченком перервав невдалу серію в матчі з "Манчестер Сіті"

Райс рятує Арсенал від гола. Фото: REUTERS/David Klein

У центральному матчі восьмого туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" прийняв у Лондоні "Манчестер Сіті". Олександр Зінченко вийшов на поле у стартовому складі "канонірів".

У разі перемоги будь-яка з цих команд мала можливість очолити турнірну таблицю, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Нещодавно "Арсенал" по пенальті обіграв "Манчестер Сіті" в Суперкубку Англії, але в рамках Прем'єр-ліги "каноніри" востаннє перемагали "городян" дуже давно.

Як "Арсенал" зіграв із "Ман Сіті"

"Арсенал" — "Манчестер Сіті" — 1:0 (0:0)

Гол: Мартінеллі, 86.

"Арсенал": Райа — Уайт, Саліба, Магальянс, Зінченко (Томіясу, 75) — Едегор, Жоржіньо (Парті, 75), Райс — Жезус, Нкетіа (Хаверц, 75), Троссард (Мартінеллі, 46).

Тренер: Мікель Артета.

"Ман Сіті": Едерсон — Гвардіол, Аке, Діаш, Вокер — Ковачіч (Нунес, 68), Бернарду Сілва, Льюїс (Стоунз, 68) — Альварес (Доку, 69), Холанд, Фоден.

Тренер: Хосеп Гвардіола.

Обидві команди мали втрати в лінії півзахисту. Артета не зміг кинути у бій Сака, а Гвардіола вже звик грати без Де Брюйне. Натомість у стрій повернувся Мартінеллі, який вийшов на поле на початку другого тайму.

Суперники провели дуже активний матч, особливо це стосується першої половини гри. У дебюті поєдинку гості отримали право на кутовий біля воріт "Арсеналу". Гвардіол пробив у кут воріт, голкіпер був безсилий, але Райс виніс м'яч із лінії своїх воріт.

Олександр Зінченко під час атаки. Фото: Reuters/John Sibley

Потім сталося те, що британські експерти обговорювали всю перерву. Ковачіч двічі грубо порушив правило. Спочатку він збив Едегора, а потім Райса. Півзахисник "Ман Сіті" обробив лише однією жовтою карткою, хоча арбітр Майкл Олівер міг видалити його з поля.

Хосеп Гвардіола командує грою "Сіті". Фото: Reuters/John Sibley

У другій половині поєдинку м'яч знову не затримувався у центрі поля. Однак насправді небезпечних моментів практично не було. Матч рівних суперників більше нагадував "тактичні шахи": за цим було дуже цікаво спостерігати, але вболівальники зібралися на стадіоні заради голів. На останніх хвилинах гри Едегор зробив чудовий пас п'ятою не Жезуша у чужому штрафному майданчику, але Аке без порушень правил відібрав м'яч у бразильця. А потім "Арсенал" провів шикарну атаку, яка закінчилася влучним ударом Мартінеллі з лінії штрафного майданчика. Після рикошету від Аке м'яч залетів у сітку, 1:0!

Габріел Мартінеллі святкує гол. Фото: REUTERS/David Klein

Класична шахова партія Вчителя та Учня закінчилася несподіваною перемогою "канонірів". Першою за дуже довгий час у рамках АПЛ. Саме "Арсенал" вийшов на перше місце у турнірній таблиці.

Нагадаємо, Луческу може піти з "Динамо" вже взимку: хто його замінить

Миколенко покине "Евертон": до якого клубу перейде захисник.

Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб.

Лунін вибув із заявки збірної України на Євро-2024: що вирішив Ребров.

Колишній тренер "Шахтаря" може очолити мадридський "Реал".

Жиру став воротарем і врятував "Мілан" від гола у матчі з командою Маліновського.