"Арсенал" із Зінченком перервав невдалу серію в матчі з "Манчестер Сіті"
У центральному матчі восьмого туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" прийняв у Лондоні "Манчестер Сіті". Олександр Зінченко вийшов на поле у стартовому складі "канонірів".
У разі перемоги будь-яка з цих команд мала можливість очолити турнірну таблицю, повідомляє портал Новини.LIVE.
Нещодавно "Арсенал" по пенальті обіграв "Манчестер Сіті" в Суперкубку Англії, але в рамках Прем'єр-ліги "каноніри" востаннє перемагали "городян" дуже давно.
Як "Арсенал" зіграв із "Ман Сіті"
"Арсенал" — "Манчестер Сіті" — 1:0 (0:0)
Гол: Мартінеллі, 86.
"Арсенал": Райа — Уайт, Саліба, Магальянс, Зінченко (Томіясу, 75) — Едегор, Жоржіньо (Парті, 75), Райс — Жезус, Нкетіа (Хаверц, 75), Троссард (Мартінеллі, 46).
Тренер: Мікель Артета.
"Ман Сіті": Едерсон — Гвардіол, Аке, Діаш, Вокер — Ковачіч (Нунес, 68), Бернарду Сілва, Льюїс (Стоунз, 68) — Альварес (Доку, 69), Холанд, Фоден.
Тренер: Хосеп Гвардіола.
Обидві команди мали втрати в лінії півзахисту. Артета не зміг кинути у бій Сака, а Гвардіола вже звик грати без Де Брюйне. Натомість у стрій повернувся Мартінеллі, який вийшов на поле на початку другого тайму.
Суперники провели дуже активний матч, особливо це стосується першої половини гри. У дебюті поєдинку гості отримали право на кутовий біля воріт "Арсеналу". Гвардіол пробив у кут воріт, голкіпер був безсилий, але Райс виніс м'яч із лінії своїх воріт.
Потім сталося те, що британські експерти обговорювали всю перерву. Ковачіч двічі грубо порушив правило. Спочатку він збив Едегора, а потім Райса. Півзахисник "Ман Сіті" обробив лише однією жовтою карткою, хоча арбітр Майкл Олівер міг видалити його з поля.
У другій половині поєдинку м'яч знову не затримувався у центрі поля. Однак насправді небезпечних моментів практично не було. Матч рівних суперників більше нагадував "тактичні шахи": за цим було дуже цікаво спостерігати, але вболівальники зібралися на стадіоні заради голів. На останніх хвилинах гри Едегор зробив чудовий пас п'ятою не Жезуша у чужому штрафному майданчику, але Аке без порушень правил відібрав м'яч у бразильця. А потім "Арсенал" провів шикарну атаку, яка закінчилася влучним ударом Мартінеллі з лінії штрафного майданчика. Після рикошету від Аке м'яч залетів у сітку, 1:0!
Класична шахова партія Вчителя та Учня закінчилася несподіваною перемогою "канонірів". Першою за дуже довгий час у рамках АПЛ. Саме "Арсенал" вийшов на перше місце у турнірній таблиці.
Нагадаємо, Луческу може піти з "Динамо" вже взимку: хто його замінить
Миколенко покине "Евертон": до якого клубу перейде захисник.
Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб.
Лунін вибув із заявки збірної України на Євро-2024: що вирішив Ребров.
Колишній тренер "Шахтаря" може очолити мадридський "Реал".
Жиру став воротарем і врятував "Мілан" від гола у матчі з командою Маліновського.