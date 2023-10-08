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"Арсенал" с Зинченко прервал неудачную серию в матче с "Манчестер Сити"

8 октября 2023 20:25
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"Арсенал" с Зинченко прервал неудачную серию в матче с "Манчестер Сити"
Райс спасает "Арсенал" от гола. Фото: REUTERS/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В центральном матче восьмого тура английской Премьер-лиги "Арсенал" принял в Лондоне "Манчестер Сити". Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе "канониров". 

В случае победы любая из этих команд получала возможность возглавить турнирную таблицу, сообщает портал Новини.LIVE.

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Совсем недавно "Арсенал" по пенальти обыграл "Манчестер Сити" в Суперкубке Англии, но в рамках Премьер-лиги "канониры" в последний раз побеждали "горожан" очень давно.

Как "Арсенал" сыграл с "Ман Сити" 

"Арсенал" — "Манчестер Сити" — 1:0 (0:0) 

Гол: Мартинелли, 86.

"Арсенал": Райа — Уайт, Салиба, Магальянс, Зинченко (Томиясу, 75) — Эдегор, Жоржиньо (Парти, 75), Райс — Жезус, Нкетиа (Хаверц, 75), Троссард (Мартинелли, 46). 

Тренер: Микель Артета. 

"Ман Сити": Эдерсон — Гвардиол, Аке, Диаш, Уокер — Ковачич (Нунес, 68), Бернарду Силва, Льюис (Стоунз, 68) — Альварес (Доку, 69), Холанд, Фоден. 

Тренер: Хосеп Гвардиола. 

У обеих команд были потери в линии полузащиты. Артета не смог бросить в бой Сака, а Гвардиола уже привык играть без Де Брюйне. Зато в строй вернулся Мартинелли, который вышел на поле в начале второго тайма. 

Соперники провели очень активный матч, особенно это касается первой половины игры. В дебюте поединка гости заработали право на угловой у ворот "Арсенала". Гвардиол пробил в угол ворот, голкипер был бессилен, но Райс вынес мяч с линии своих ворот.

Александр Зинченко
Александр Зинченко во время атаки. Фото: Reuters/John Sibley

Затем случилось то, что британские эксперты обсуждали весь перерыв. Ковачич дважды грубо нарушил правило. Сначала он сбил Эдегора, а затем Райса. Полузащитник "Ман Сити" отделал только одной желтой карточкой, хотя арбитр Майкл Оливер мог удалить его с поля. 

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола командует игрой "Сити". Фото: Reuters/John Sibley

Во второй половине поединка мяч снова не задерживался в центре поля. Однако по-настоящему опасных моментов практически не было. Матч равных соперников больше напоминал "тактические шахматы": за этим было очень интересно наблюдать, но болельщики собрались на стадионе ради голов. На последних минутах игры Эдегор сделал прекрасный пас пяткой не Жезуша в чужой штрафной, но Аке без нарушений правил отобрал мяч у бразильца. А затем "Арсенал" провел шикарную атаку, которая закончилась точным ударом Мартинелли с линии штрафной. После рикошета от Аке мяч залетел в сетку, 1:0!

Габриел Мартинелли
Габриел Мартинелли празднует гол. Фото: REUTERS/David Klein

Классическая шахматная партия Учителя и Ученика закончилась неожиданной победой "канониров". Первой за очень долгое время в рамках АПЛ. Именно "Арсенал" вышел на первое место в турнирной таблице. 

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