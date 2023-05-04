"Арсенал" підпише трьох новачків: в яку суму обійдуться футболісти

Головний тренер "Арсенала" Мікель Артета. Фото: Reuters/MATTHEW CHILDS

Лондонський "Арсенал" планує підсилити свій склад низкою новачків під час літнього трансферного вікна. Наразі відомо, що у шорт-лист "канонірів" входить три гравці: Деклан Райс, Мусса Діабі та Вілфрід Заа.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Головний тренер лондонського "Арсенала" Мікель Артета має намір влити у свій проект "свіжу кров". Ентренадор хоче бачити у своєму складі півзахисника "Вест Гема" Деклана Райса, вінгера леверкузенського "Байєра" Муссу Діабі та нападника "Кристал Пелас" Вілфріда Заа.

Півзахисник "Вест Гема" Деклан Райс. Фото: Reuters/TONY OBRIEN

Ціль номер один для "канонірів" — Деклан Райс. Втім, проблемою може стати цінник гравця — "молотобійці" нібито не готові відпускати півзахисника менше ніж за 100 мільйонів фунтів.

Наразі "Арсенал" посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 78 очок після 34 матчів. Команда Зінченка відстає від "Манчестер Сіті" на одне очко, але у "містян" є гра в запасі.

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