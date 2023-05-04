Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Арсенал" підпише трьох новачків: в яку суму обійдуться футболісти arrow

"Арсенал" підпише трьох новачків: в яку суму обійдуться футболісти

4 травня 2023 20:10
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
"Арсенал" підпише трьох новачків: в яку суму обійдуться футболісти
Головний тренер "Арсенала" Мікель Артета. Фото: Reuters/MATTHEW CHILDS
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Лондонський "Арсенал" планує підсилити свій склад низкою новачків під час літнього трансферного вікна. Наразі відомо, що у шорт-лист "канонірів" входить три гравці: Деклан Райс, Мусса Діабі та Вілфрід Заа. 

Про це повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Райс обійдеться у кругленьку суму 

Головний тренер лондонського "Арсенала" Мікель Артета має намір влити у свій проект "свіжу кров". Ентренадор хоче бачити у своєму складі півзахисника "Вест Гема" Деклана Райса, вінгера леверкузенського "Байєра" Муссу Діабі та нападника "Кристал Пелас" Вілфріда Заа.

Райс
Півзахисник "Вест Гема" Деклан Райс. Фото: Reuters/TONY OBRIEN

Ціль номер один для "канонірів" — Деклан Райс. Втім, проблемою може стати цінник гравця — "молотобійці" нібито не готові відпускати півзахисника менше ніж за 100 мільйонів фунтів. 

Наразі "Арсенал" посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 78 очок після 34 матчів. Команда Зінченка відстає від "Манчестер Сіті" на одне очко, але у "містян" є гра в запасі.

Нагадаємо, український боксер Олександр Гвоздик розповів правду про сварку з Василем Ломаченком.

Легкоатлетка Ярослава Магучіх показала підтягнуту фігуру та розповіла про перевагу над конкурентками.

Дружина Руслана Маліновського зворушливо привітала чоловіка з днем народження.

Захисник збірної України Олександр Зінченко може піти з "Арсеналу". Вже відомо, які клуби ним цікавляться.

Португалець Кріштіану Роналду випередив Лео Мессі та встановив унікальне досягнення.

Футболістка зі США поскаржилася на занадто великі груди.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB