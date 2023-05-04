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"Арсенал" подпишет трех новичков: в какую сумму обойдутся футболисты

4 мая 2023 20:10
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
"Арсенал" подпишет трех новичков: в какую сумму обойдутся футболисты
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета. Фото: Reuters/MATTHEW CHILDS
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Лондонский "Арсенал" планирует усилить свой состав рядом новичков во время летнего трансферного окна. Пока известно, что в шорт-лист "канониров" входит три игрока: Деклан Райс, Мусса Диаби и Уилфрид Заа.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета намерен влить в свой проект "свежую кровь". Энтренадор хочет видеть в своем составе полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса, вингера леверкузенского "Байера" Муссу Диаби и нападающего "Кристалл Пелас" Уилфрида Заа.

Райс
Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс. Фото: Reuters/TONY OBRIEN

Цель номер один для "канониров" — Деклан Райс. Впрочем, проблемой может стать ценник игрока — "молотобойцы" якобы не готовы отпускать его менее чем за 100 миллионов фунтов.

"Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 78 очков после 34 матчей. Команда Зинченко отстает от "Манчестер Сити" на одно очко, но у "горожан" есть игра в запасе.

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