"Арсенал" подпишет трех новичков: в какую сумму обойдутся футболисты
Лондонский "Арсенал" планирует усилить свой состав рядом новичков во время летнего трансферного окна. Пока известно, что в шорт-лист "канониров" входит три игрока: Деклан Райс, Мусса Диаби и Уилфрид Заа.
Об этом сообщает Daily Mail.
Райс обойдется в кругленькую сумму
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета намерен влить в свой проект "свежую кровь". Энтренадор хочет видеть в своем составе полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса, вингера леверкузенского "Байера" Муссу Диаби и нападающего "Кристалл Пелас" Уилфрида Заа.
Цель номер один для "канониров" — Деклан Райс. Впрочем, проблемой может стать ценник игрока — "молотобойцы" якобы не готовы отпускать его менее чем за 100 миллионов фунтов.
"Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 78 очков после 34 матчей. Команда Зинченко отстает от "Манчестер Сити" на одно очко, но у "горожан" есть игра в запасе.
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