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"Арсенал" підпише зірку "Челсі": про кого йдеться

27 квітня 2023 18:45
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Арсенал підпише зірку Челсі — про кого йдеться
Футболісти "Челсі" прямують до роздягальні. Фото: REUTERS/Dylan Martinez
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Опорний півзахисник "Челсі" Н'Голо Канте визначився, де продовжить свою кар'єру. 32-річний футболіст має намір приєднатися до лондонського "Арсенала" під час літнього трансферного вікна. 

Про це повідомляє Fichajеs.

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За інформацією журналістів, Канте погодився на пропозицію лондонскього "Арсенала". "Каноніри" пропонують французу дворічний контракт з опцією продовження ще на один сезон. 

Канте
Н'Голо Канте у матчі АПЛ проти "Ліверпуля". Фото: Reuters/DAVID KLEIN

Півзахисник приєднається до команди Зінченка на правах вільного агента, оскільки його угода з "пенсіонерами" добігає свого кінця саме найближчим літом. 

Н'Голо Канте став гравцем "Челсі" у 2016 році. Футболіст провів у футболці "аристократів" 266 матчів, у яких забив 13 голів і віддав 15 асистів. В активі француза також 2 голи в 53 поєдинках за свою національну команду.

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