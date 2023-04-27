Арсенал підпише зірку Челсі — про кого йдеться

Футболісти "Челсі" прямують до роздягальні. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Опорний півзахисник "Челсі" Н'Голо Канте визначився, де продовжить свою кар'єру. 32-річний футболіст має намір приєднатися до лондонського "Арсенала" під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Fichajеs.

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За інформацією журналістів, Канте погодився на пропозицію лондонскього "Арсенала". "Каноніри" пропонують французу дворічний контракт з опцією продовження ще на один сезон.

Н'Голо Канте у матчі АПЛ проти "Ліверпуля". Фото: Reuters/DAVID KLEIN

Півзахисник приєднається до команди Зінченка на правах вільного агента, оскільки його угода з "пенсіонерами" добігає свого кінця саме найближчим літом.

Н'Голо Канте став гравцем "Челсі" у 2016 році. Футболіст провів у футболці "аристократів" 266 матчів, у яких забив 13 голів і віддав 15 асистів. В активі француза також 2 голи в 53 поєдинках за свою національну команду.

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