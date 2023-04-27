Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Арсенал" подпишет звезду "Челси": о ком идет речь arrow

"Арсенал" подпишет звезду "Челси": о ком идет речь

27 апреля 2023 18:45
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Арсенал подпишет звезду Челси — о ком идет речь
Футболисты "Челси" идут в раздевалку. Фото: REUTERS/Dylan Martinez
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Опорный полузащитник "Челси" Н'Голо Канте определился, где продолжит свою карьеру. 32-летний футболист намерен присоединиться к лондонскому "Арсеналу" во время летнего трансферного окна.

Об этом сообщает Fichajеs.

Читайте также:

Канте останется в Лондоне

По информации журналистов, Канте согласился на предложение лондонского "Арсенала". "Канониры" предлагают французу двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

Канте
Н'Голо Канте в матче АПЛ против "Ливерпуля". Фото: Reuters/DAVID KLEIN

Полузащитник присоединится к команде Зинченко на правах свободного агента, поскольку его соглашение с "пенсионерами" подойдет к концу именно ближайшим летом.

Н'Голо Канте стал игроком "Челси" в 2016 году. Футболист провел в футболке "аристократов" 266 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 15 ассистов. В активе француза также два гола в 53 поединках за свою национальную команду.

Напомним, гражданская жена Криштиану Роналду снова удивила своим видом. Джорджина Родригес показала фотографии, на которых позирует в откровенном наряде.

В "Шахтере" назвали главную проблему Михаила Мудрика в лондонском "Челси".

Украинец Александр Зинченко провалил игру с "Манчестер Сити" и получил низкую оценку за важный матч.

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его клуб не отказался от идеи пригласить лидера "Тоттенгема" Харри Кейна.

Самая горячая спортсменка мира Алика Шмидт показала идеальную фигуру в желтом купальнике.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас