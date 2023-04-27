Арсенал подпишет звезду Челси — о ком идет речь

Футболисты "Челси" идут в раздевалку. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Опорный полузащитник "Челси" Н'Голо Канте определился, где продолжит свою карьеру. 32-летний футболист намерен присоединиться к лондонскому "Арсеналу" во время летнего трансферного окна.

Об этом сообщает Fichajеs.

Читайте также:

Канте останется в Лондоне

По информации журналистов, Канте согласился на предложение лондонского "Арсенала". "Канониры" предлагают французу двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

Н'Голо Канте в матче АПЛ против "Ливерпуля". Фото: Reuters/DAVID KLEIN

Полузащитник присоединится к команде Зинченко на правах свободного агента, поскольку его соглашение с "пенсионерами" подойдет к концу именно ближайшим летом.

Н'Голо Канте стал игроком "Челси" в 2016 году. Футболист провел в футболке "аристократов" 266 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 15 ассистов. В активе француза также два гола в 53 поединках за свою национальную команду.

Напомним, гражданская жена Криштиану Роналду снова удивила своим видом. Джорджина Родригес показала фотографии, на которых позирует в откровенном наряде.

В "Шахтере" назвали главную проблему Михаила Мудрика в лондонском "Челси".

Украинец Александр Зинченко провалил игру с "Манчестер Сити" и получил низкую оценку за важный матч.

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его клуб не отказался от идеи пригласить лидера "Тоттенгема" Харри Кейна.

Самая горячая спортсменка мира Алика Шмидт показала идеальную фигуру в желтом купальнике.