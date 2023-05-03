"Арсенал" повернувся до найкращої форми: Артета про перемогу над "Челсі"

Тренер "Арсеналу" залишився задоволений матчем з "пенсіонерами". Фото: Reuters/Matthew Childs

Після перемоги над "Челсі" з рахунком 3:1, головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета заявив, що його команда повернула свій переможний стиль. Ця перемога допомогла "канонірам" повернутись на перше місце в АПЛ.

Також наставник похвалив Едегорда, який забив 2 голи, передає клубний сайт "Арсеналу".

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"Ми хотіли мати зовсім інший підхід до гри, і ми зробили це від початку. Команда повернулася до своєї найкращої форми. Було багато енергії, рішучості, якості, руху, і ми справді йшли до цього. Ми відразу відчули підтримку вболівальників, забили два чудові голи, взяли гру під контроль і повністю заслужили перемогу", — сказав Мікель після матчу.

"Арсенал" знову на вершині, але чи надовго?

Ці три очки дозволили лондонцям обійти "Манчестер Сіті" і повернутися на перше місце, що допомогло позбутися розчарування після поразки минулого тижня на стадіоні "Етіхад".

"Ми хотіли довести, що ми маємо цей вогонь у животі. Я бачив це останні кілька днів, і ми добре підготувалися до гри. Ми прийшли у правильному настрої та з правильним рівнем енергії. У нас теж все пройшло, що важливо. У нас була пара важких тижнів із дуже різними іграми, в яких було багато емоцій. Сьогодні ми знову на вершині ліги — побачимо, що з цього вийде", — зауважив наставник.

ICYMI: Every word from Mikel Arteta's post-match press conference.#AFChttps://t.co/pQ9vcMuPFm — Arsenal FC News (@ArsenalFC_fl) May 2, 2023

Тренер також похвалив свого капітана Едегорда після того, як він відзначився дублем та довів свою кількість голів у сезоні до 14.

"Ми не знаємо, які обмеження гравців. Коли у вас є гравець його рівня і його прагнення вчитися кожного божого дня, він визнає, що є області, в яких він ще може багато покращити. Він постійно над цим працює, і в результаті отримує винагороду. Це його нагорода", — підкреслив Артета.

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