"Арсенал" вернулся в лучшую форму: Артета о победе над "Челси"

Тренер "Арсенала" остался доволен матчем с "пенсионерами". Фото: Reuters/Matthew Childs

После победы над "Челси" со счетом 3:1 главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда вернула свой победный стиль. Эта победа помогла "канонирам" вернуться на первое место в АПЛ.

Также наставник похвалил Эдегорда, забившего 2 гола, передает клубный сайт "Арсенала".

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"Мы хотели иметь совсем другой подход к игре, и мы сделали это с самого начала. Команда вернулась в свою лучшую форму. Было много энергии, решимости, качества, движения, и мы действительно шли к этому. Мы сразу почувствовали поддержку болельщиков, забили два замечательных гола, взяли игру под контроль и полностью заслужили победу", — сказал Микель после матча.

"Арсенал" снова на вершине, но надолго ли?

Эти три очка позволили лондонцам обойти "Манчестер Сити" и вернуться на первое место, что помогло избавиться от разочарования после поражения на прошлой неделе на стадионе "Этихад".

"Мы хотели доказать, что у нас есть этот огонь в животе. Я видел это последние несколько дней, и мы хорошо подготовились к игре. Мы пришли в правильном настроении и с правильным уровнем энергии. У нас тоже все прошло, что важно. У нас была пара тяжелых недель с очень разными играми, в которых было много эмоций. Сегодня мы снова на вершине лиги — увидим, что из этого выйдет", — отметил наставник.

ICYMI: Every word from Mikel Arteta's post-match press conference. #AFC https://t.co/pQ9vcMuPFm — Arsenal FC News (@ArsenalFC_fl) May 2, 2023

Тренер также похвалил своего капитана Эдегорда после того, как он отличился дублем и довел свое количество голов в сезоне до 14-ти.

"Мы не знаем, какие ограничения игроков. Когда у вас есть игрок его уровня — это хорошо. У него стремление учиться каждый божий день, он признает, что есть области, в которых он еще может многое улучшить. Он постоянно над этим работает, и в результате получает вознаграждение", — подчеркнул Артета.

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