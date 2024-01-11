Арсенал знайшов форварда, який допоможе у боротьбі за чемпіонство

Александер Ісак сперечається із суперником. Фото: REUTERS/Carl Recine

Тренерський штаб лондонського "Арсенала" планує запросити форварда збірної Швеції Александра Ісака. "Каноніри" готові запропонувати "Ньюкаслу" великі гроші за молодого гравця.

Заради трансферу Ісаку лондонці можуть продати кілька гравців, повідомляє Football Transfers.

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Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета давно наполягає на необхідності підписати форварда. "Канонірам" потрібен результативний футболіст, який вже адаптувався до англійської Прем'єр-ліги.

Трансфер Ісака до "Арсеналу"

Лондонська команда вже давно обрала гравця на позицію форварда. Ним став 24-річний шведський футболіст Александр Ісак. Артета хоче вже цієї зими підписати футболіста "Ньюкасла", проте керівництво "сорок" не готове продати свого бомбардира.

Александр Ісак святкує гол з уболівальниками "Ньюкасла". Фото: REUTERS/Carl Recine

"Арсенал" не збирається відступати від мети, оскільки зростає впевненість тренера команди у необхідності покупки результативного гравця. "Каноніри" готові продати кількох футболістів, щоб здійснити цей трансфер.

Орієнтовна вартість Александра Ісака становить 70 млн євро. У сезоні 2023/2024 швед забив дев'ять голів у 15 матчах АПЛ.

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