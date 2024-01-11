Арсенал нашел форварда, который поможет в борьбе за чемпионство

Александер Исак спорит с соперником. Фото: REUTERS/Carl Recine

Тренерский штаб лондонского "Арсенала" планирует пригласить форварда сборной Швеции Александера Исака. "Канониры" готовы предложить "Ньюкаслу" большие деньги за молодого игрока.

Ради трансфера Исака лондонцы могут продать несколько игроков, сообщает Football Transfers.

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета давно настаивает на необходимости подписать форварда. "Канонирам" необходим результативный футболист, который уже адаптировался в английской Премьер-лиге.

Трансфер Исака в "Арсенал"

Лондонская команда уже давно выбрала игрока на позицию форварда. Им стал 24-летний шведский футболиста Александер Исак. Артета хочет уже этой зимой подписать футболиста "Ньюкасла", однако руководство "сорок" не готово продать своего бомбардира.

Александер Исак празднует гол с болельщиками "Ньюкасла". Фото: REUTERS/Carl Recine

"Арсенал" не собирается отступать от цели, поскольку растет уверенность тренера команды в необходимости покупки результативного игрока. "Канониры" готовы продать несколько футболистов, чтобы осуществить этот трансфер.

Ориентировочная стоимость Александера Исака составляет 70 млн евро. В сезоне 2023/2024 швед забил девять голов в 15 матчах АПЛ.

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