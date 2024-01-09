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Легенда Арсенала рассказал правду про Зинченко и его ошибки

9 января 2024 15:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Легенда Арсенала рассказал правду про Зинченко и его ошибки
Александр Зинченко на тренировке. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывшие футболисты "Арсенала" продолжают поддерживать Александра Зинченко. Ошибки украинца в последних матчах "канониров" привели к поражениям команды. 

Бакари Санья раскритиковал болельщиков и заявил, что они забыли о пользе, котору приносит Александр Зинченко, сообщает Mirror

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"Арсенал" проиграл уже три матча подряд. Неудачная серия поединков привела к поражениям "канониров" от "Ливерпуля" (0:2), "Фулхэма" (1:2) и "Вест Хэма" (0:2). Эксперты и болельщики критикуют всю команду, но больше всего достается украинскому защитнику лондонского клуба. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко в матче против "Вест Хэма". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Что Санья сказал про Зинченко 

Бывший футболист "Арсенала" Бакари Санья объяснил, что позиция, на которой играет Александр Зинченко, подразумевает определенные проблемы в обороне. Украинец проводит много времени в атаки, и при необходимости его должны страховать другие футболисты. 

"Зинченко действует так же, как и в прошлом сезоне. Вся разница заключается в том, что тогда команда выиграла больше поединков. Естественно, критики не было. Она появляется тогда, когда начинаются поражения. Люди ищут виновного. На этот раз им стал Зинченко. Такое поведение позор", — заявил Бакари Санья.

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