Легенда Арсенала рассказал правду про Зинченко и его ошибки
Бывшие футболисты "Арсенала" продолжают поддерживать Александра Зинченко. Ошибки украинца в последних матчах "канониров" привели к поражениям команды.
Бакари Санья раскритиковал болельщиков и заявил, что они забыли о пользе, котору приносит Александр Зинченко, сообщает Mirror.
"Арсенал" проиграл уже три матча подряд. Неудачная серия поединков привела к поражениям "канониров" от "Ливерпуля" (0:2), "Фулхэма" (1:2) и "Вест Хэма" (0:2). Эксперты и болельщики критикуют всю команду, но больше всего достается украинскому защитнику лондонского клуба.
Что Санья сказал про Зинченко
Бывший футболист "Арсенала" Бакари Санья объяснил, что позиция, на которой играет Александр Зинченко, подразумевает определенные проблемы в обороне. Украинец проводит много времени в атаки, и при необходимости его должны страховать другие футболисты.
"Зинченко действует так же, как и в прошлом сезоне. Вся разница заключается в том, что тогда команда выиграла больше поединков. Естественно, критики не было. Она появляется тогда, когда начинаются поражения. Люди ищут виновного. На этот раз им стал Зинченко. Такое поведение — позор", — заявил Бакари Санья.
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