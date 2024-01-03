В Зинченко не верят — Арсенал купит нового левого защитника
Лондонский "Арсенал" решил активно провести зимнее трансферное окно. У клуба уже есть планы на новых игроков.
В клубе ищут нового левого защитника, сообщил The Mirror.
Zinchenko still can't stop Mo Salah 😉 pic.twitter.com/3osmDaYEM0— Saladin Mo Salah (@SaladinMoSalah) December 24, 2023
Позиция Зинченко под вопросом
В клубе решили подписать нового левого защитника после неубедительной игры украинца Александра Зинченко и его сменщиков Томиясу и Кивиора.
Кроме покупки нового левого защитника "Арсенал" может вернуть из аренды Кирана Тирни, но стили его игры не подходит Микелю Артете. На позиции ЛЗ испанец хочет видеть техничного футболиста с хорошим коротким пасом.
Отметим, что ради соблюдения финансового фейр-плей, нового левого защитника возьмут в аренду с правом выкупа.
Зинченко в текущем сезоне провел 24 матча за "Арсенал" и забил в них один гол и сделал один ассист. Портал "Трансфермаркт" оценивает украинца в 42 млн евро.
После 20 туров АПЛ "Арсенал" занимает четвертое место и отстает на 5 очков от идущего на первой позиции "Ливерпуля".
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