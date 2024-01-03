У Зінченка не вірять — Арсенал придбає нового лівого захисника

Олександр Зінченко у матчі АПЛ. Фото: "Арсенал"

Лондонський "Арсенал" вирішив активно провести зимове трансферне вікно. У клубу вже є плани на нових гравців.

У клубі шукають нового лівого захисника, повідомив The Mirror.

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Zinchenko still can't stop Mo Salah 😉 pic.twitter.com/3osmDaYEM0 — Saladin Mo Salah (@SaladinMoSalah) December 24, 2023

Позиція Зінченка під питанням

У клубі вирішили підписати нового лівого захисника після непереконливої гри українця Олександра Зінченка, Томіясу та Ківіора.

Окрім купівлі нового лівого захисника, "Арсенал" може повернути з оренди Кірана Тірні, але стиль його гри не подобається Мікелю Артеті. На позиції ЛЗ іспанець хоче бачити технічного футболіста із гарним коротким пасом.

Зазначимо, що задля дотримання фінансового фейрплей нового лівого захисника візьмуть в оренду з правом викупу.

Зінченко цього сезону провів 24 матчі за "Арсенал" і забив у них один гол і зробив один асист. Портал "Трансфермаркт" оцінює українця у 42 млн євро.

Після 20 турів АПЛ "Арсенал" посідає четверте місце і відстає на 5 очок від "Ліверпуля", що йде на першій позиції.

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