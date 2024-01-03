Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У Зінченка не вірять — Арсенал придбає нового лівого захисника arrow

У Зінченка не вірять — Арсенал придбає нового лівого захисника

3 січня 2024 21:18
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
У Зінченка не вірять — Арсенал придбає нового лівого захисника
Олександр Зінченко у матчі АПЛ. Фото: "Арсенал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондонський "Арсенал" вирішив активно провести зимове трансферне вікно. У клубу вже є плани на нових гравців.

У клубі шукають нового лівого захисника, повідомив The Mirror.

Читайте також:

Позиція Зінченка під питанням

У клубі вирішили підписати нового лівого захисника після непереконливої гри українця Олександра Зінченка, Томіясу та Ківіора.

Окрім купівлі нового лівого захисника, "Арсенал" може повернути з оренди Кірана Тірні, але стиль його гри не подобається Мікелю Артеті. На позиції ЛЗ іспанець хоче бачити технічного футболіста із гарним коротким пасом.

Зазначимо, що задля дотримання фінансового фейрплей нового лівого захисника візьмуть в оренду з правом викупу.

Зінченко цього сезону провів 24 матчі за "Арсенал" і забив у них один гол і зробив один асист. Портал "Трансфермаркт" оцінює українця у 42 млн євро.

Після 20 турів АПЛ "Арсенал" посідає четверте місце і відстає на 5 очок від "Ліверпуля", що йде на першій позиції.

Нагадаємо, Мудрик близький до переходу до відомого італійського клубу.

Лідер "Жирони" отримає місце у складі "Манчестер Сіті".

Ексгравець "Динамо" та збірної України близький до переходу до чемпіонату Англії.

"Баварія" придбає зіркового форварда в пару до Кейна.

Ломаченко може завершити кар'єру вже найближчим часом.

"ПСЖ" різко відповів "Ліверпулю" щодо Мбаппе.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі