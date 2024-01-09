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Легенда Арсеналу розповів правду про Зінченка та його помилки

9 січня 2024 15:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Легенда Арсеналу розповів правду про Зінченка та його помилки
Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишні футболісти "Арсеналу" продовжують підтримувати Олександра Зінченка. Помилки українця в останніх матчах "канонірів" спричинили поразки команди.

Бакарі Санья розкритикував уболівальників і заявив, що вони забули про користь, яку приносить Олександр Зінченко, повідомляє Mirror.

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"Арсенал" програв уже три матчі поспіль. Невдала серія поєдинків призвела до поразок "канонірів" від "Ліверпуля" (0:2), "Фулгема" (1:2) та "Вест Гема" (0:2). Експерти та вболівальники критикують всю команду, але найбільше дістається українському захиснику лондонського клубу.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко у матчі проти "Вест Гема". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Що Санья сказав про Зінченка

Колишній футболіст "Арсеналу" Бакарі Санья пояснив, що позиція, на якій грає Олександр Зінченко, має на увазі певні проблеми в обороні. Українець проводить багато часу в атаки, і за потреби його мають страхувати інші футболісти.

"Зінченко діє так само як і минулого сезону. Вся різниця полягає в тому, що тоді команда виграла більше поєдинків. Звичайно, критики не було. Вона з'являється тоді, коли починаються поразки. Люди шукають винного. Цього разу ним став Зінченко. Така поведінка — ганьба", — заявив Бакарі Санья.

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