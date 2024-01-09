Легенда Арсеналу розповів правду про Зінченка та його помилки
Колишні футболісти "Арсеналу" продовжують підтримувати Олександра Зінченка. Помилки українця в останніх матчах "канонірів" спричинили поразки команди.
Бакарі Санья розкритикував уболівальників і заявив, що вони забули про користь, яку приносить Олександр Зінченко, повідомляє Mirror.
"Арсенал" програв уже три матчі поспіль. Невдала серія поєдинків призвела до поразок "канонірів" від "Ліверпуля" (0:2), "Фулгема" (1:2) та "Вест Гема" (0:2). Експерти та вболівальники критикують всю команду, але найбільше дістається українському захиснику лондонського клубу.
Що Санья сказав про Зінченка
Колишній футболіст "Арсеналу" Бакарі Санья пояснив, що позиція, на якій грає Олександр Зінченко, має на увазі певні проблеми в обороні. Українець проводить багато часу в атаки, і за потреби його мають страхувати інші футболісти.
"Зінченко діє так само як і минулого сезону. Вся різниця полягає в тому, що тоді команда виграла більше поєдинків. Звичайно, критики не було. Вона з'являється тоді, коли починаються поразки. Люди шукають винного. Цього разу ним став Зінченко. Така поведінка — ганьба", — заявив Бакарі Санья.
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