Альварес переходить в Атлетіко Мадрид із Манчестер Сіті: трансфер завершено

Хуліан Альварес. Фото: "Атлетіко"

Мадридський "Атлетико" після проваленого трансферу Артема Довбика все ж таки посилив лінію нападу. Новачком клубу стане чемпіон світу у складі збірної Аргентини Хуліан Альварес.

Аргентинського футболіста купили у "Манчестер Сіті", повідомив офіційний сайт "матрацників".

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No todos los héroes usan capa. Algunos de ellos llevan el 19.



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Альвареса в унікальному стилі презентували в "Атлетіко"

У мадридському клубі дуже смішно обіграли прізвисько Альвареса "Людина павук" та свою творчість.

У клубі криво намалювали Людину павука та написали, що дизайнер у відпустці.

"Нам дуже шкода, але всі дизайнери у відпустці", — йдеться у повідомленні.

Lo sentimos. Los diseñadores están de vacances 😬 pic.twitter.com/8b1W9vwy3x - Atlético de Madrid (@Atleti) August 12, 2024

Аргентинський 24-річний центральний нападник підписав із клубом шестирічний контракт.

Ця дорога покупка обійдеться "Атлетіко" в 75 млн євро гарантованої суми і 20 млн євро у вигляді бонусів.

Альварес грав за "Манчестер Сіті" з 2022 року. За цей час у 54 матчах забив 19 голів і зробив 13 асистів. Футболіст попросив його продати через програну конкуренцію з Ерлінгом Голланом.

Нагадаємо, Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство.

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