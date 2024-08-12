Альварес переходит в Атлетико Мадрид из Манчестер Сити: трансфер завершен

Хулиан Альварес. Фото: "Атлетико"

Мадридский "Атлетико" после проваленного трансфера Артема Довбика все же усилил линию нападения. Новичком клуба станет чемпион мира в составе сборной Аргентины Хулиан Альварес.

Аргентинского футболиста купили у "Манчестер Сити", сообщил официальный сайт "матрасников".

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Альварес в уникальном стиле представили в "Атлетико"

В мадридском клубе очень забавно обыграли прозвище Альвареса "Человек паук" и свое творчество.

В клубе криво нарисовали Человека паука и написали, что дизайнер в отпуске.

"Нам очень жаль, но все дизайнеры в отпуске", — говорится в сообщении.

Lo sentimos. Los diseñadores están de vacaciones 😬 pic.twitter.com/8b1W9vwy3x — Atlético de Madrid (@Atleti) August 12, 2024

Аргентинский 24-летний центральный нападающий подписал с клубом шестилетний контракт.

Эта дорогостоящая покупка обойдется "Атлетико" в 75 млн евро гарантированной суммы и 20 млн евро в виде бонусов.

Альварес играл за "Манчестер Сити" с 2022 года. За это время в 54 матчах забил 19 голов и сделал 13 асистов. Футболист попросил его продать из-за проигранной конкуренции с Эрлингом Холланом.

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