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Атлетико объявил о трансфере звезды Ман Сити, сделав уникальную презентацию

12 августа 2024 22:27
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Альварес переходит в Атлетико Мадрид из Манчестер Сити: трансфер завершен
Хулиан Альварес. Фото: "Атлетико"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Мадридский "Атлетико" после проваленного трансфера Артема Довбика все же усилил линию нападения. Новичком клуба станет чемпион мира в составе сборной Аргентины Хулиан Альварес.

Аргентинского футболиста купили у "Манчестер Сити", сообщил официальный сайт "матрасников".

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В мадридском клубе очень забавно обыграли прозвище Альвареса "Человек паук" и свое творчество.

В клубе криво нарисовали Человека паука и написали, что дизайнер в отпуске.

"Нам очень жаль, но все дизайнеры в отпуске", — говорится в сообщении.

Аргентинский 24-летний центральный нападающий подписал с клубом шестилетний контракт.

Эта дорогостоящая покупка обойдется "Атлетико" в 75 млн евро гарантированной суммы и 20 млн евро в виде бонусов.

Альварес играл за "Манчестер Сити" с 2022 года. За это время в 54 матчах забил 19 голов и сделал 13 асистов. Футболист попросил его продать из-за проигранной конкуренции с Эрлингом Холланом.

Напомним, Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство.

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