Australian Open — результати українців у першому колі кваліфікації

Українська тенісистка Даяна Ястремська. Фото: j48tennis.net

У Мельбурні пройшов другий поспіль ігровий день першого кола кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії. Зазначимо, що першого дня турнір залишив українець Ілля Марченко.

Другий ігровий день виявився дуже успішним для України, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Return of the king 👑 👋 Welcome back to our 10x champion! @DjokerNole pic.twitter.com/9KagVg9R4t — #AusOpen (@AustralianOpen) January 9, 2024

Як виступили українці

На другий ігровий день у чоловіків Україну представив лише Віталій Сачко. Більше представництво мали українські дівчата: Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська, Дар'я Снігур та Катаріна Завацька.

Важливо відзначити, що всі наші тенісисти перемогли та пробилися до другого кола кваліфікації.

Чоловіки:

Віталій Сачко (Україна) — Денис Євсєєв (Казахстан) 6:2,

Жінки:

Юлія Стародубцева (Україна) — Мартіна Капурро Таборда (Аргентина) 6:3, 6:0

Даяна Ястремська (Україна, 1) — Леа Бошкович (Хорватія) 6:3, 4:6, 6:3

Дар'я Снігур (Україна, 25) — Сінья Краус (Австрія) 6:3, 6:0

Катаріна Завацька (Україна) — Армоні Тан (Франція) 6:1, 6:3

Відзначимо, що безпосередньо в основну сітку Відкритого чемпіонату Австралії вийшли Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Марта Костюк.

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