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Australian Open — результаты украинцев в первом круге квалификации

10 января 2024 10:25
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Агабекян Карен
редактор
Australian Open — результаты украинцев в первом круге квалификации
Украинская теннисистка Даяна Ястремская. Фото: j48tennis.net
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Агабекян Карен
редактор

В Мельбурне прошел второй подряд игровой день первого круга квалификации Открытого чемпионата Австралии. Отметим, что в первый день турнир покинул украинец Илья Марченко.

Второй игровой день оказался очень успешным для Украины, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как выступили украинцы

Во второй игровой день у мужчин Украину представил лишь Виталий Сачко. Большее представительство имели украинские девушки: Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская, Дарья Снигур и Катарина Завацкая.

Важно отметить, что все наши теннисисты победили и пробились во второй круг квалификации.

Мужчины:

  • Виталий Сачко (Украина) - Денис Евсеев (Казахстан) 6:2,

Женщины:

  • Юлия Стародубцева (Украина) — Мартина Капурро Таборда (Аргентина) 6:3, 6:0
  • Даяна Ястремская (Украина, 1) — Леа Бошкович (Хорватия) 6:3, 4:6, 6:3
  • Дарья Снигур (Украина, 25) — Синья Краус (Австрия) 6:3, 6:0
  • Катарина Завацкая (Украина) — Армони Тан (Франция) 6:1, 6:3

Отметим, что напрямую в основную сетку Открытого чемпионата Австралии вышли Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк.

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