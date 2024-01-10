Australian Open — результаты украинцев в первом круге квалификации
В Мельбурне прошел второй подряд игровой день первого круга квалификации Открытого чемпионата Австралии. Отметим, что в первый день турнир покинул украинец Илья Марченко.
Второй игровой день оказался очень успешным для Украины, сообщил портал Новини.LIVE.
Return of the king 👑 👋 Welcome back to our 10x champion! @DjokerNole pic.twitter.com/9KagVg9R4t— #AusOpen (@AustralianOpen) January 9, 2024
Как выступили украинцы
Во второй игровой день у мужчин Украину представил лишь Виталий Сачко. Большее представительство имели украинские девушки: Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская, Дарья Снигур и Катарина Завацкая.
Важно отметить, что все наши теннисисты победили и пробились во второй круг квалификации.
Мужчины:
- Виталий Сачко (Украина) - Денис Евсеев (Казахстан) 6:2,
Женщины:
- Юлия Стародубцева (Украина) — Мартина Капурро Таборда (Аргентина) 6:3, 6:0
- Даяна Ястремская (Украина, 1) — Леа Бошкович (Хорватия) 6:3, 4:6, 6:3
- Дарья Снигур (Украина, 25) — Синья Краус (Австрия) 6:3, 6:0
- Катарина Завацкая (Украина) — Армони Тан (Франция) 6:1, 6:3
Отметим, что напрямую в основную сетку Открытого чемпионата Австралии вышли Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк.
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