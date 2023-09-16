"Байєр" у кінцівці врятував нічию у матчі з "Баварією": Кейн забив 300-й м'яч

Харрі Кейн. Фото: "Баварія"

В рамках четвертого туру чемпіонату Німеччини відбувся центральний матч. "Баварія" зіграла проти леверкузенського "Байєра".

Команди Томаса Тухеля та Хабі Алонсо переможця не визначили, повідомив портал Новини.LIVE.

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До матчу ці команди були єдиними, які виграли всі матчі та ділили перші дві таблиці в турнірній таблиці.

All Goal

Bayern Munchen 2-2 Bayer Leverkusen



Keduanya belum terkalahkan di #Bundesliga musim ini:pic.twitter.com/BuobmRhdCY — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) September 16, 2023

Драматична кінцівка

У центральному матчі туру "Баварія" та "Байєр" зіграли внічию з рахунком 2:2.

"Баварія" забила вже на 7-й хвилині. Харрі Кейн опинився на дальній штанзі та замкнув скидання від партнера. Для англійця цей м’яч став 300-м в клубному футболі.

Гості зрівняли рахунок на 25-й хвилині. Грімальдо забив зі штрафного, вміло пробивши над стінкою під перекладину.

У кінці матчу "Баварія" забила. Хавбек Леон Горетцка реалізував момент на 86-й хвилині, коли відгукнувся на передачу Теля в центр штрафної.

Здавалося, що "Баварія" переможе, але на третій доданій хвилині Паласіос заробив пенальті, а потім з 11 метрів зрівняв рахунок — 2:2.

Після цього "Баварія" знову забила, але в Упамекано був офсайд.

Бундеслига. 4-й тур

"Баварія" — "Байєр" — 2:2

Голи: Кейн, 7, Горецка, 86 — Грімальдо, 24, Паласіос, 90+4 (пен.)

"Баварія": Ульрайх — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс — Горецка, Кімміх (Мазрауї, 61) — Сане, Мюллер (Мусіала, 60), Гнабрі (Тель, 70) — Кейн.

Головний тренер: Томас Тухель.

"Байєр": Градецькі — Коссуну, Та, Тапсоба (Гложек, 90) — Фрімпонг (Адлі, 82), Андріх (Паласіос, 46), Джака, Грімальдо — Гофманн (Інкап’є, 90+6), Вірц (Амірі, 90+6) — Боніфас.

Попередження: Гофманн, Вірц, Тапсоба

Головний тренер: Хабі Алонсо.

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