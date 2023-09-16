"Байєр" у кінцівці врятував нічию у матчі з "Баварією": Кейн забив 300-й м'яч
В рамках четвертого туру чемпіонату Німеччини відбувся центральний матч. "Баварія" зіграла проти леверкузенського "Байєра".
Команди Томаса Тухеля та Хабі Алонсо переможця не визначили, повідомив портал Новини.LIVE.
До матчу ці команди були єдиними, які виграли всі матчі та ділили перші дві таблиці в турнірній таблиці.
All Goal— Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) September 16, 2023
Bayern Munchen 2-2 Bayer Leverkusen
Keduanya belum terkalahkan di #Bundesliga musim ini:pic.twitter.com/BuobmRhdCY
Драматична кінцівка
У центральному матчі туру "Баварія" та "Байєр" зіграли внічию з рахунком 2:2.
"Баварія" забила вже на 7-й хвилині. Харрі Кейн опинився на дальній штанзі та замкнув скидання від партнера. Для англійця цей м’яч став 300-м в клубному футболі.
Гості зрівняли рахунок на 25-й хвилині. Грімальдо забив зі штрафного, вміло пробивши над стінкою під перекладину.
У кінці матчу "Баварія" забила. Хавбек Леон Горетцка реалізував момент на 86-й хвилині, коли відгукнувся на передачу Теля в центр штрафної.
Здавалося, що "Баварія" переможе, але на третій доданій хвилині Паласіос заробив пенальті, а потім з 11 метрів зрівняв рахунок — 2:2.
Після цього "Баварія" знову забила, але в Упамекано був офсайд.
Бундеслига. 4-й тур
"Баварія" — "Байєр" — 2:2
Голи: Кейн, 7, Горецка, 86 — Грімальдо, 24, Паласіос, 90+4 (пен.)
"Баварія": Ульрайх — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс — Горецка, Кімміх (Мазрауї, 61) — Сане, Мюллер (Мусіала, 60), Гнабрі (Тель, 70) — Кейн.
Головний тренер: Томас Тухель.
"Байєр": Градецькі — Коссуну, Та, Тапсоба (Гложек, 90) — Фрімпонг (Адлі, 82), Андріх (Паласіос, 46), Джака, Грімальдо — Гофманн (Інкап’є, 90+6), Вірц (Амірі, 90+6) — Боніфас.
Попередження: Гофманн, Вірц, Тапсоба
Головний тренер: Хабі Алонсо.
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