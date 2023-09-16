Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow "Байєр" у кінцівці врятував нічию у матчі з "Баварією": Кейн забив 300-й м'яч arrow

"Байєр" у кінцівці врятував нічию у матчі з "Баварією": Кейн забив 300-й м'яч

16 вересня 2023 07:03
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Байєр" у кінцівці врятував нічию у матчі з "Баварією": Кейн забив 300-й м'яч
Харрі Кейн. Фото: "Баварія"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках четвертого туру чемпіонату Німеччини відбувся центральний матч. "Баварія" зіграла проти леверкузенського "Байєра".

Команди Томаса Тухеля та Хабі Алонсо переможця не визначили, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

До матчу ці команди були єдиними, які виграли всі матчі та ділили перші дві таблиці в турнірній таблиці.

Драматична кінцівка

У центральному матчі туру "Баварія" та "Байєр" зіграли внічию з рахунком 2:2.

"Баварія" забила вже на 7-й хвилині. Харрі Кейн опинився на дальній штанзі та замкнув скидання від партнера. Для англійця цей м’яч став 300-м в клубному футболі.

Гості зрівняли рахунок на 25-й хвилині. Грімальдо забив зі штрафного, вміло пробивши над стінкою під перекладину.

У кінці матчу "Баварія" забила. Хавбек Леон Горетцка реалізував момент на 86-й хвилині, коли відгукнувся на передачу Теля в центр штрафної.

Здавалося, що "Баварія" переможе, але на третій доданій хвилині Паласіос заробив пенальті, а потім з 11 метрів зрівняв рахунок — 2:2.

Після цього "Баварія" знову забила, але в Упамекано був офсайд.

Бундеслига. 4-й тур

"Баварія" — "Байєр" — 2:2

Голи: Кейн, 7, Горецка, 86 — Грімальдо, 24, Паласіос, 90+4 (пен.)

"Баварія": Ульрайх — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс — Горецка, Кімміх (Мазрауї, 61) — Сане, Мюллер (Мусіала, 60), Гнабрі (Тель, 70) — Кейн.

Головний тренер: Томас Тухель.

"Байєр": Градецькі — Коссуну, Та, Тапсоба (Гложек, 90) — Фрімпонг (Адлі, 82), Андріх (Паласіос, 46), Джака, Грімальдо — Гофманн (Інкап’є, 90+6), Вірц (Амірі, 90+6) — Боніфас.

Попередження: Гофманн, Вірц, Тапсоба

Головний тренер: Хабі Алонсо.

Напомним, Шапаренко ждут в Германии: известны условия трансфера. 

Цыганков может уйти из "Жироны": игроком заинтересовался топклуб.

Тимощук впервые ответил на обвинения в предательстве Украины: что он сказал. 

"Реал" решил судьбу Лунина: что будет с украинским голкипером. 

Игрок "Зари" рассказал правду про увольнение Лалатовича.

Фьюри согласился на бой с Усиком: известно главное условие.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз