"Байер" в концовке спас ничью в матче с "Баварией": Кейн забил 300-й мяч

Харри Кейн. Фото: "Бавария"

В рамках четвертого тура чемпионата Германии прошел центральный матч. "Бавария" сыграла против леверкузенского "Байера".

Команды Томаса Тухеля и Хаби Алонсо победителя не определили, сообщил портал Новини.LIVE.

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До матча эти команды были единственными, выигравшими все матчи и делившими первые две таблицы в турнирной таблице.

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Bayern Munchen 2-2 Байер Леверкусен



Keduanya belum terkalahkan di #Bundesliga musim ini: pic.twitter.com/BuobmRhdCY — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) September 16, 2023

Драматическая концовка

В центральном матче тура "Бавария" и "Байер" сыграли вничью со счетом 2:2.

"Бавария" забила уже на 7-й минуте. Харри Кейн оказался на дальней штанге и завершил сброс от партнера. Для англичанина этот мяч стал 300-м в клубном футболе.

Гости сравняли счет на 25-й минуте. Гримальдо забил со штрафного, умело пробив над стенкой под перекладину.

В конце матча "Бавария" забила. Хавбек Леон Горетцка забил на 86-й минуте, когда отозвался на передачу Теля в центр штрафной.

Казалось, что "Бавария" победит, но на третьей добавленной минуте Паласиос заработал пенальти, а затем с 11 метров сравнял счет — 2:2.

После этого "Бавария" снова забила, но в Упамекано был офсайд.

Бундеслига. 4-й тур

"Бавария" — "Байер" — 2:2

Голы: Кейн, 7, Горецка, 86 — Гримальдо, 24, Паласиос, 90+4 (пен.)

"Бавария": Ульрайх — Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис — Горецка, Киммих (Мазрауи, 61) — Сане, Мюллер (Мусиала, 60), Гнабри (Тель, 70) — Кейн.

Главный тренер: Томас Тухель.

"Байер": Градецкие — Коссуну, Та, Тапсоба (Гложек, 90) — Фримпонг (Адли, 82), Андрех (Паласиос, 46), Джака, Гримальдо — Гофманн (Инкапье, 90+6), Вирц (Амири, 90+6) — Бонифас.

Предупреждения: Гофманн, Вирц, Тапсоба

Главный тренер: Хаби Алонсо.

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