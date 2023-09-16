"Байер" в концовке спас ничью в матче с "Баварией": Кейн забил 300-й мяч
В рамках четвертого тура чемпионата Германии прошел центральный матч. "Бавария" сыграла против леверкузенского "Байера".
Команды Томаса Тухеля и Хаби Алонсо победителя не определили, сообщил портал Новини.LIVE.
До матча эти команды были единственными, выигравшими все матчи и делившими первые две таблицы в турнирной таблице.
All Goal— Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) September 16, 2023
Bayern Munchen 2-2 Байер Леверкусен
Keduanya belum terkalahkan di #Bundesliga musim ini: pic.twitter.com/BuobmRhdCY
Драматическая концовка
В центральном матче тура "Бавария" и "Байер" сыграли вничью со счетом 2:2.
"Бавария" забила уже на 7-й минуте. Харри Кейн оказался на дальней штанге и завершил сброс от партнера. Для англичанина этот мяч стал 300-м в клубном футболе.
Гости сравняли счет на 25-й минуте. Гримальдо забил со штрафного, умело пробив над стенкой под перекладину.
В конце матча "Бавария" забила. Хавбек Леон Горетцка забил на 86-й минуте, когда отозвался на передачу Теля в центр штрафной.
Казалось, что "Бавария" победит, но на третьей добавленной минуте Паласиос заработал пенальти, а затем с 11 метров сравнял счет — 2:2.
После этого "Бавария" снова забила, но в Упамекано был офсайд.
Бундеслига. 4-й тур
"Бавария" — "Байер" — 2:2
Голы: Кейн, 7, Горецка, 86 — Гримальдо, 24, Паласиос, 90+4 (пен.)
"Бавария": Ульрайх — Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис — Горецка, Киммих (Мазрауи, 61) — Сане, Мюллер (Мусиала, 60), Гнабри (Тель, 70) — Кейн.
Главный тренер: Томас Тухель.
"Байер": Градецкие — Коссуну, Та, Тапсоба (Гложек, 90) — Фримпонг (Адли, 82), Андрех (Паласиос, 46), Джака, Гримальдо — Гофманн (Инкапье, 90+6), Вирц (Амири, 90+6) — Бонифас.
Предупреждения: Гофманн, Вирц, Тапсоба
Главный тренер: Хаби Алонсо.
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