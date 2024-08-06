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Байлз і Чайлз влаштували шоу для Андраде на церемонії нагородження Олімпіади-2024

6 серпня 2024 12:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Байлз та Чайлз зворушливо привітали Андраде із золотою медаллю на Олімпіаді
Симона Байлз, Ребека Андраде та Джордан Чайлз на подіумі. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Валерій Ковалевич - Редактор

На Олімпіаді в Парижі завершилися всі турніри зі спортивної гімнастики. У фіналі жіночого турніру з вільних вправ Ребека Андраде виборола золоту медаль у боротьбі із Симоною Байлз та Джордан Чайлз.

Бразильська гімнастка конкурувала з американками у багатьох дисциплінах на ОІ-2024, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ребека Андраде виборола чотири медалі на Олімпіаді в Парижі. Вона завершила турнір із двома срібними нагородами після опорного стрибка та особистого багатоборства, а також із "бронзою" у жіночому командному багатоборстві. Бразильська гімнастка стала олімпійською чемпіонкою у вільних вправах.

Симона Байлз та Ребека Андраде
Симона Байлз та Джордан Чайлз вітають Ребеку Андраде. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Як суперниці привітали Андраде

Триразова чемпіонка Парижа Симона Байлз припустилася помилки у вільних вправах і здобула "срібло". Інша американка, Джордан Чайлз, отримала бронзову медаль.

Симона Байлз
Симона Байлз та її медалі на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Під час церемонії нагородження гімнастки зі США влаштували для Ребеки Андраде імпровізоване шоу. Вони схилили перед суперницею коліна та склали руки разом на честь пошани бразильській спортсменці. Андраде одночасно сміялася і не зуміла стримати сліз.

Ребека Андраде стала дворазовою олімпійською чемпіонкою. Чотири роки тому в Токіо вона виборола "золото" в опорному стрибку.

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спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Гімнастика Симона Байлз

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