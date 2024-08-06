Байлз и Чайлз трогательно поздравили Андраде с золотой медалью на Олимпиаде

Симона Байлз, Ребека Андраде и Джордан Чайлз на подиуме. Фото: Reuters/Hannah Mckay

На Олимпиаде в Париже завершились все турниры по спортивной гимнастике. В финале женского турнира по вольным упражнениям Ребека Андраде завоевала золотую медаль в борьбе с Симоной Байлз и Джордан Чайлз.

Бразильская гимнастка конкурировала с американками во многих дисциплинах на ОИ-2024, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Ребека Андраде завоевала четыре медали на Олимпиаде в Париже. Она завершила турнир с двумя серебряными наградами после опорного прыжка и личного многоборья, а также с "бронзой" в женском командном многоборье. Бразильская гимнастка стала олимпийской чемпионкой в вольных упражнениях.

Симона Байлз и Джордан Чайлз поздравляют Ребеку Андраде. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Как соперницы поздравили Андраде

Трехкратная чемпионка Парижа Симона Байлз допустила ошибку в вольных упражнениях и завоевала "серебро". Другая американка Джордан Чайлз завоевала бронзовую медаль.

Симона Байлз и ее медали на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Во время церемонии награждения гимнастки из США устроили для Ребеки Андраде импровизированное шоу. Они преклонили перед соперницей колени и сложили руки вместе в честь уважения бразильской спортсменки. Андраде одновременно смеялась и не сумела сдержать слез.

Ребека Андраде стала двухкратной олимпийской чемпионкой. Четыре года назад в Токио она завоевала "золото" в опорном прыжке.

Напомним, Лунин уйдет из "Реала" против своей воли — клуб хочет избавиться от украинца.

Мудрик будет играть в Италии — "Челси" готовит обмен игроками с "Ювентусом".

Кохан признался, кто угрожает отнять его олимпийскую медаль.

Суркис объяснил, какие последствия принесет победа Магучих на Олимпиаде.

Олимпиада 2024 — пловчиху Алонсо исключили из деревни в которой проживают спортсмены.

Беленюк рассказал, почему провалились лидеры сборной Украины на Олимпиаде.