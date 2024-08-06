Байлз и Чайлз трогательно поздравили Андраде с золотой медалью на Олимпиаде

Байлз и Чайлз устроили шоу для Андраде на церемонии награждения Олимпиады-2024
На Олимпиаде в Париже завершились все турниры по спортивной гимнастике. В финале женского турнира по вольным упражнениям Ребека Андраде завоевала золотую медаль в борьбе с Симоной Байлз и Джордан Чайлз.
Бразильская гимнастка конкурировала с американками во многих дисциплинах на ОИ-2024, сообщает портал Новини.LIVE.
Ребека Андраде завоевала четыре медали на Олимпиаде в Париже. Она завершила турнир с двумя серебряными наградами после опорного прыжка и личного многоборья, а также с "бронзой" в женском командном многоборье. Бразильская гимнастка стала олимпийской чемпионкой в вольных упражнениях.
Как соперницы поздравили Андраде
Трехкратная чемпионка Парижа Симона Байлз допустила ошибку в вольных упражнениях и завоевала "серебро". Другая американка Джордан Чайлз завоевала бронзовую медаль.
Во время церемонии награждения гимнастки из США устроили для Ребеки Андраде импровизированное шоу. Они преклонили перед соперницей колени и сложили руки вместе в честь уважения бразильской спортсменки. Андраде одновременно смеялась и не сумела сдержать слез.
Ребека Андраде стала двухкратной олимпийской чемпионкой. Четыре года назад в Токио она завоевала "золото" в опорном прыжке.
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