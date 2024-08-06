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Байлз и Чайлз устроили шоу для Андраде на церемонии награждения Олимпиады-2024

6 августа 2024 12:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Байлз и Чайлз трогательно поздравили Андраде с золотой медалью на Олимпиаде
Симона Байлз, Ребека Андраде и Джордан Чайлз на подиуме. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Валерий Ковалевич - Редактор

На Олимпиаде в Париже завершились все турниры по спортивной гимнастике. В финале женского турнира по вольным упражнениям Ребека Андраде завоевала золотую медаль в борьбе с Симоной Байлз и Джордан Чайлз. 

Бразильская гимнастка конкурировала с американками во многих дисциплинах на ОИ-2024, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Ребека Андраде завоевала четыре медали на Олимпиаде в Париже. Она завершила турнир с двумя серебряными наградами после опорного прыжка и личного многоборья, а также с "бронзой" в женском командном многоборье. Бразильская гимнастка стала олимпийской чемпионкой в вольных упражнениях. 

Симона Байлз и Ребека Андраде
Симона Байлз и Джордан Чайлз поздравляют Ребеку Андраде. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Как соперницы поздравили Андраде 

Трехкратная чемпионка Парижа Симона Байлз допустила ошибку в вольных упражнениях и завоевала "серебро". Другая американка Джордан Чайлз завоевала бронзовую медаль. 

Симона Байлз
Симона Байлз и ее медали на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Во время церемонии награждения гимнастки из США устроили для Ребеки Андраде импровизированное шоу. Они преклонили перед соперницей колени и сложили руки вместе в честь уважения бразильской спортсменки. Андраде одновременно смеялась и не сумела сдержать слез. 

Ребека Андраде стала двухкратной олимпийской чемпионкой. Четыре года назад в Токио она завоевала "золото" в опорном прыжке. 

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спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 Гимнастика Симона Байлз

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